Cuando se trata de Lionel Messi, los comentarios de índole tanto positiva como negativa están en el día a día, sin importar lo que gane o deje de ganar. El astro argentino ganó la Copa América 2021, consiguiendo así su primer título con la Selección Argentina; pero, para Álvaro Morales no es suficiente dado que , según señaló el periodista mexicano en ESPN, ‘Leo’ no tuvo una participación en la final ante Brasil.

Para Morales, el futbolista importante en la ‘Albiceleste en el choque contra Brasil fue Ángel Di María: “Argentina tiene que entenderlo, Ángel es el nombre divino de Argentina. Hasta Cristiano cuando se lesiona en la final de la Euro2016, se quedó en el banco dirigiendo a su equipo, Messi estuvo totalmente desaparecido. Los que digan lo contrario es porque no tienen argumentos”.

Prefiere al astro portugués por encima de Messi. “Cristiano es el mejor de la historia, tiene el pecho caliente, en la Euro2016, él no desapareció, Messi tiene el pecho congelado, lo quieren hacer líder caudillo pero no le sale, no es así”, enfatizó el periodista de ESPN.

“Messi no existió en el Maracaná”, así lo vio Álvaro Morales y consideró que es a Di Marí a quién deberían “darle un monumento”: “Messi le debe todo a Di María, a De Paul, a Lautaro, al Kun Agüero, a sus compañeros porque él no hizo nada”.

El periodista continuó con el comentario negativo al atacante argentino por su actuación en el final de la Copa América 2021: “Vi la final desde el minuto cero, no dio ni un pase trascendente, sin personalidad, sin carácter. Hay que ver estas cosas de Messi. Díganme qué hizo en el Maracaná. Los que no tienen argumentos, me vienen a descalificar”.