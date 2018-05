Madre de Cristiano Ronaldo: "Me gustaría que hiciera una película"

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, le ve un futuro prometedor a su hijo. No dentro de los gramados, sino en la pantalla grande.



La cabeza de familia aseguró que guarda la esperanza de que Cristiano Ronaldo se anime a protagonizar una película de toda su vida.



"Yo creo que él tiene talento para ser un gran actor. Me gustaría que hiciera una película", señaló Dolores Aveiro en una entrevista con ESPN Brasil.



Por otro lado, la mamá de Cristiano Ronaldo contó un capítulo difícil de su vida. Precisamente abordó el momento en que pensó en abortar al crack luso.



"Tenía 30 años y ya tenía tres hijos. Pensé qué voy a hacer con otra criatura. Le conté a mi hermana y me dijo que tomara una cerveza negra junto a otros tés (para abortar). Fui al médico y le comenté lo que planeaba. Me dijo que no lo hiciera, porque ese niño me daría una alegría", sentenció.



Ese y otros pasajes de la vida de Dolores Aveiro están escritos en su libro "Madre Coraje", que ha sido todo un éxito en el 'Viejo Continente' y que llegará a las librerías de América Latina en los próximos meses.