Pese a que Brasil tiene casi en las manos su clasificación al Mundial Qatar 2022 y es líder invicto de las Eliminatorias, Romario quiere fuera a Tite de la selección y teme que el ‘Scratch’ sea ‘atropellado’ por otras selecciones con poderío similar.

En entrevista a Globo, Romario dejó las cosas claras: “No sé si hay tiempo exacto para un cambio de entrenador, pero ya no soy partidario de Tite como técnico de la selección brasileña. Principalmente por los resultados negativos que ha ido obteniendo el equipo cuando enfrenta a equipos iguales, un poco mejores o mucho mejores”.

Para el excampeón del mundo, la reciente derrota de Brasil ante Argentina en la Copa América 2021 con anotación de Ángel Di María, es prueba que Tite no puede con equipos con que compiten de igual a igual con su selección: “El equipo ha estado jugando muy mal al fútbol. Técnicamente hablando, terrible. Y tácticamente, entonces, ni siquiera eso”.

Aunque manifestó que espera equivocarse, Romario no ve a Brasil como campeón del mundo en Qatar 2022: “Siempre debemos tener esperanza, y siempre la tendré. Estaremos alentando a Brasil para que sea campeón el año que viene para no pasar por este ciclo de 24 años sin ser campeón nuevamente, pero va a ser difícil con este equipo. Con esta forma de jugar, Brasil va a ser atropellado. Ojalá me equivoque”.

El nombre que propone es el de Renato Gaúcho, actual técnico de Flamengo: “Es el técnico brasileño que ha mostrado los resultados más positivos. Me parece que es el más competente. Tuve la oportunidad de trabajar con él al comienzo de su carrera, era un Renato diferente al de hoy”.

En las fechas triples de Eliminatorias de octubre, Brasil enfrentará de visita a Venezuela y Colombia, y luego de local ante Uruguay, los días 7, 10 y 14.