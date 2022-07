Vía STAR Plus y ESPN, PSG vs Kawasaki Frontale se enfrentan en el partido amistoso de pretemporada este miércoles 20 de julio del 2022, desde las 5:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Nacional de Japón. Se trata de la segunda prueba para equipo de Christophe Galtier, entrenador que reemplazó a Mauricio Pochettino. El cuadro parisino viene de medirse hace unos días al modesto Quevilly Rouen. Sergio Ramos, de penal, y el joven Djeidi Gassama anotaron los goles para la victoria por 2-0.

VIDEO RECOMENDADO Entrenamiento del PSG previo al duelo con Kawasaki. (Video: PSG)