Carlos Beltrán se despidió de Alianza Lima y su afición este lunes a través de un sentido mensaje, donde agradece especialmente a los ‘íntimos’ por su respaldo. El zaguero confirmó así que será el decimotercer jugador en salir del elenco victoriano tras su descenso a la Liga 2.

“Hoy se termina una etapa y aunque no hubiera querido que fuera así, no quiero dejar de agradecer: al club que me ha brindado todo desde mis comienzos, a mi familia que fue mi sostén, pero principalmente al hincha que siempre me dio su apoyo incondicional”, destacó el defensor argentino nacionalizado peruano en Instagram.

“Son una parte fundamental en esto y nunca me voy a olvidar de todo el afecto que recibí. Di mucho para algunos, poco para otros, pero sin duda lo que más pude”, agregó el ‘Che’ Beltrán para el hincha blanquiazul. “¡Siempre los recordaré porque mi cariño por la gente aliancista es inmenso!”, exclamó.

“No me iré por la puerta grande pero me voy con la satisfacción que siempre di lo que más tenía”, sentenció el central, que cierra con estas palabras su segundo ciclo en Alianza Lima (2011-2013 / 2019-2020).

Además de Beltrán y Daniel Ahmed, quien dirigió a los ‘íntimos en la recta final de la campaña 2020, también se alejaron de La Victoria Carlos Ascues, Joazhiño Arroé, Francisco Duclós, Kevin Ferreyra, Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez, Aldair Salazar, Ítalo Espinoza, Anthony Rossel, Franco Medina y Didier La Torre.