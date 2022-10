Bryan Reyna viene siendo el hombre de moda en el balompié nacional luego de su auspicioso debut con la selección peruana ante El Salvador. Hace solo unos días, Jean Deza aconsejó al actual jugador de AD Cantolao y este, recientemente, le respondió.

“Estoy contento por el triunfo de hoy porque era un partido importante para nosotros y que lo logramos sacar adelante. Creo que estamos saliendo de la parte de abajo, que era algo que nosotros queríamos, y obvio que respiramos mejor y feliz, pero todavía no acaba”, comenzó diciendo luego del partido contra San Martín disputado en el Estadio Monumental de Ate.

“Ahora mismo no he visto mucho. Sí me contaron varios que Jean Deza me envió un consejo, pero ya lo veré”, apuntó sobre lo dicho por el elemento de ADT de Tarma en diálogo con Ovación.

¿Estará en los amistosos de noviembre?

La selección peruana afrontará dos partidos amistosos en el mes de noviembre contra Bolivia y Paraguay. Al no ser una fecha FIFA, el comando técnico de Juan Reynoso no podrá contar con algunas estrellas que militan en el exterior, pero sí con elementos del medio local.

“Para mí no va a ser un paso el haber llegado a la selección, mi idea es llegar a consolidarme en la selección peruana. No he conversado mucho con el profesor Juan Reynoso porque cuando acabo el partido fuimos a dormir y de ahí regresamos acá”, sentenció Bryan Reyna.