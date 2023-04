José Guillermo del Solar, actual director de la unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), recordó la victoria que obtuvo contra Alianza Lima el año pasado cuando dirigía a la César Callejo.

En Trujillo, y en plena recta final de la Liga 1, los ‘Poetas’ derrotaron a los blanquiazules por 3-2 en el estadio Mansiche de Trujillo. No solo llamó la atención el resultado, sino también la efusiva celebración que tuvo ‘Chemo’ del Solar en la zona técnica.

Ahora, tiempo después, el estratega recordó dicho momento y reveló por qué festejó de esa manera.

“Esa celebración, yo decía: ‘Miércoles, este triunfo va a hacer que Alianza (Lima) ya no salga campeón’. Y me equivoqué, me equivoqué caray”, confesó en una entrevista con en el canal Trinchera Crema.

En aquel compromiso, los goles de la César Vallejo fueron obra de Yorleys Mena, Alejandro Ramírez y Jairo Vélez, mientras que para Alianza Lima anotaron Pablo Míguez y Hernán Barcos.

Cabe mencionar que, pese a dicha derrota, Alianza Lima se recuperó y terminó levantando el título nacional, de la mano de Guillermo Salas, tras vencer a FBC Melgar en la final.