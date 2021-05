En los últimos días se hizo viral una impactante imagen captada por el fotógrafo de AFP, Anas Baba. De un lado, los cohetes lanzados contra Israel por la milicia palestina de Hamás desde Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza. Del otro, el sistema israelí de interceptación de misiles conocido como el Domo de Hierro. La fotografía refleja los combates entre el ejército israelí y los militantes palestinos, que han recrudecido en los últimos días. Desde el Perú, a miles de kilómetros, se observan con horror las noticias de un conflicto que inició hace 70 años, pero que en estos días está alcanzando niveles de violencia no vistos desde el 2014.

La impactante imagen que refleja el conflicto entre Israel y Palestina. (Foto: AFP)

Vivir en medio de un enfrentamiento y con la incertidumbre de no saber si eso provocará una guerra abierta es lo que nadie desea. Sin embargo, dos futbolistas peruanos pasaron por esa situación. Deporte Total conversó Junior Viza y Miguel Cevasco, quienes jugaron en Israel en 2009, cuando el país vivía épocas álgidas como ahora. ‘Cuchara’ paseó su fútbol por el Beitar Jerusalén (2008 y 2009-10) y Hapoel Petah-Tikvah (2008-09 y 2010-11) luego de dejar Alianza Lima. El ‘Candado’ estuvo seis meses en el Hapoel Kiriat Shmona (2009) tras su larga etapa en Universitario.

“A fines del 2007, cuando acaba mi contrato con Alianza, tuve propuestas de otros equipos, pero junto a mi representante decidimos optar por ir a Israel. El equipo en ese momento era el campeón de la liga y el más popular del país. De hecho, el presidente era francés y su hijo era dueño de un club de Inglaterra. Fui con la idea de dar un salto a la liga inglesa. Yo me imaginaba otra cosa de Israel, pero mi primer contacto con el país me dejó impresionado ”, empieza Viza.

“ La idea que uno tiene es que en Israel hay guerra todo el año o que es peligroso. Pero te tocas con una realidad distinta . No tuve miedo de ir cuando llegó la propuesta, pero sí ansiedad porque no sabía cómo la iba a pasar. Conversé con Jair Céspedes y Junior Viza para que me informen un poco. De todos modos, en mi primera semana el recibimiento no fue el esperado”, cuenta Cevasco.

Junior llegó a inicios del 2008, pero antes de pisar suelo israelí probó la ruda seguridad para acceder al país del Medio Oriente. “ No sabían que era extranjero y, a mí y a mi representante, nos llevaron a un costado para interrogarme. Me asusté en ese momento. Nos preguntaron qué hacíamos ahí, a dónde íbamos ”, recuerda. El peruano, menos mal, tuvo a la mano la carta de invitación de su nuevo club y todo se solucionó en cuestión de minutos.

Miguel también pagó el precio de ser un ciudadano en país ajeno. Su tatuaje en árabe llamaba la atención a más de un israelí que no dudaba en mirarlo por unos segundos.

El tatuaje de Miguel Cevasco que le causó algún problema en Israel.

El inicio de la guerra, los cuartos de refugio y los simulacros

Las preguntas intimidantes en el aeropuerto, el hotel en el que se hospedó en Jerusalén que estaba construido hacia abajo, el respeto de la gente, la tecnología y la seguridad en las calles. Junior Viza quedó impresionado de Israel desde el primer momento. “En los centros comerciales, malls o en cada esquina había soldados. Creo que el hecho de que el país estaba en constante conflicto hacía que la seguridad incremente”, señala.

Después de su primera temporada en el fútbol israelí, el ex-aliancista pensaba que la idea de que el país donde estaba era significado de guerra era una equivocación. Sin embargo, a fines del 2008 se inició un conflicto que duró casi un mes y fue catalogado como la “Masacre de Gaza” .

“Yo estaba en Petah-Tikvah, a tres horas de Gaza. Recuerdo una noche que estaba tranquilo, cuando prendo la televisión y veo que en todos los canales pasan imágenes de guerras, soldados yendo de un lado a otro. Parecía una película . Yo no sabía el idioma y me preguntaba qué pasaba. Sentí miedo por un momento. Al día siguiente, cuando fui a entrenar nos dijeron que tengamos cuidado, que no vayamos a ningún lugar donde hay aglomeración. Pasaron los días, la guerra siguió, pero no se sentía. La gente hacía su vida normal, pero sí había más resguardo y seguridad”, recuerda.

Jair Céspedes, Junior Viza y Miguel Cevasco juntos en Israel. Los peruanos jugaron en el fútbol de ese país en 2009.

Miguel Cevasco, por su parte, llegó a Israel una semana antes del inicio del conflicto. El recibimiento no fue el esperado: cayeron dos misiles cerca al lugar donde vivía.

“Yo llegué en diciembre, cuando mi nuevo equipo estaba en pretemporada. No fui a la ciudad donde iba a jugar sino a Tel Aviv. En esos días cayeron dos misiles cerca de donde yo vivía pero no en la ciudad sino en el desierto. Igual se escuchaba. En esos días Jair Céspedes era mi vecino. Yo salí a la ventana y vi todo el humo. Me asusté. De ahí vino Jair y prendimos las noticias. Por mi cabeza pasó volverme a Perú . Incluso pensaba que se iba a suspender el campeonato o algo así, pero el jefe de equipo me dijo que no, que el entrenamiento de la mañana lo iban a pasar a la tarde. Estaban acostumbrados creo, jaja”, nos cuenta el ‘Candado’.

Tal como nos cuentan los dos peruanos, en Israel cada departamento cuenta con un cuarto de refugio . Una especie de búnker en el que las familias se resguardan cuando ante cualquier explosión. También habían simulacros para que el ciudadano sepa qué hacer exactamente cuando ocurre algún ataque.

“Una vez, yendo a entrenar, comenzó a sonar la alarma en todo el país. Todos los autos se pararon y la gente buscaba un lugar seguro. Yo no sabía qué pasaba. Como ya sabía hablar hebreo, pregunté qué estaba pasando, me explicaron y también me paré. Los simulacros los hacían cada tres meses”, añade Viza.

Junior se quedó tres años en Israel antes de volver a La Victoria para jugar por Alianza Lima. Miguel apenas estuvo seis meses. Ambos vivieron de cerca el conflicto y pese a ellos coinciden en una cosa: “es un país muy seguro, protegen mucho a su gente y las personas respetan las reglas. Lo que está pasando ahora es muchísimo peor que lo que vivimos. Ojalá pase pronto todo ”. El último deseo de ellos también es el deseo de nosotros: que todo acabe pronto.

MÁS EN DT