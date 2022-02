Alianza Atlético pretende seguir en la senda del triunfo en el Torneo Apertura 2022 de la Liga 1 y demuestra su gran potencia en ofensiva ante Alianza Lima. Tras el empate de Aldair Rodríguez, el cuadro ‘Churre’ reaccionó de inmediato y volvió a tomar la ventaja, esta vez con anotación de Carlos Correa.

Sobre los 50 minutos del encuentro, la institución de Sullana generó un tiro libre por la izquierda, muy alejado del arco defendido por Ángelo Campos. Debido a la distancia, los dirigidos por Mario Viera decidieron enviar un centro, intentando imponer condiciones en la disputa aérea.

No obstante, la habilitación no fue muy precisa y la defensa de Alianza Lima se anticipó en el punto penal, sacando el balón del área de cabeza. Todo parecía tranquilo para el plantel de Carlos Bustos, pero el peligro no había desaparecido por completo: la pelota quedó suelta a unos metros de la medialuna del área.

En ese sector se encontraba Carlos Correa en libertad y, antes de recibir la marcación de algún rival, remató de volea. El esférico fue a media altura, superó a todos los jugadores que habían en el rectángulo pequeño y se incrustó junto al poste izquierdo de Ángelo Campos, quien no pudo hacer nada con su estirada.

De concretarse el resultado, Alianza Atlético sumará nueve puntos y escalará al segundo lugar del Torneo Apertura, quedando a tres del líder Sport Huancayo. Por su parte, la derrota dejará a Alianza Lima en el noveno lugar, con solo cinco unidades, aunque podría perder más posiciones, dependiendo de otros resultados.