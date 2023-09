Alianza Lima vs. Carlos Mannucci en vivo se verán las caras este domingo 24 de septiembre del 2023 por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson en el estadio Mansiche de Trujillo. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 5:15 p.m. (hora local) y 7:15 p.m. (hora de Argentina) y lo podrás ver por el canal de GOLPERU y vía streaming mediante Movistar Play. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ. Desde que Larriera asumió el cargo de director técnico en tienda blanquiazul, no han perdido, sin embargo, necesitan de los 3 puntos para no perderle el paso a Universiario y Sporting Cristal.

