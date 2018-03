Hohberg: “Ser efectivo es mejor que dar 20 pases seguidos”

Por: Kenyi Peña Andrade



“Con la volante que tenemos, Alianza tiene que jugar mejor. Sobre la selección, hay que respetar a los que están”, me dijo Alejandro Hohberg en Matute en setiembre del año pasado. El tiempo pasa y no cambia ni un poquito sus opiniones. Pese a sus grandes actuaciones, el aliancista no fue llamado por Ricardo Gareca, pero no ha perdido la cabeza, sigue en su lugar. Solo que ahora la afila para cumplir en su nueva posición, la de ‘9’. Le pregunto si piensa mucho en el Mundial, que será en tres meses. Alejandro se pone serio y me contesta que su mente solo se encuentra en el duelo que sostendrá Alianza esta tarde (1:15 p.m.) ante Comerciantes Unidos. Pablo Bengoechea busca que Hohberg sea su centrodelantero, centrado ya es.



— Ante Boca parecía que tus compañeros pensaban en asegurar el empate y tú en ganarlo. ¿Fue así?



No creo que haya sido así, todos teníamos la idea de ganar. En general, me parece que la manera en que jugamos fue la más adecuada para ganar. Si jugábamos al golpe por golpe, quizá no nos iba a convenir. Pero sí me quedo con la sensación de que lo pudimos ganar.



— Roberto Mosquera fue muy crítico asegurando que Alianza respetó demasiado a Boca en la cancha, ¿es verdad?



En el fútbol hay espacio para que todos opinen. Nosotros primero teníamos que preocuparnos en controlar al rival y sentirnos seguros. Son rivales que han hecho una inversión grande económicamente, pero estuvimos a la altura. Es más, en la interna nos preguntamos por qué cuidamos mejor el balón contra Boca que en el torneo local.



— ¿Qué conversaron en el camerino luego del empate ante Boca?



Que fuimos competitivos ante un rival que es candidato a ganar la Copa Libertadores. Por ahí nos convencimos tarde de que le pudimos ganar, crecimos mucho en los últimos minutos y terminamos mejor.



— Alianza busca asegurar el cero, ser eficaz arriba y luego justificar el gol en el trámite. ¿Ese será el libreto en lo que resta del año?



Va a depender de cada partido. Sin embargo, nosotros sabemos que replegándonos, a la hora de recuperar la pelota, tenemos mucho espacio para recorrer en ataque y nos beneficia. Muchas veces queremos que el rival se sienta seguro con la posesión, pero nosotros controlamos el partido.



— Alianza es un equipo al que le cuesta crear situaciones de gol. ¿Cómo vas a arreglártela en tu nueva posición de ‘9’ para anotar?



Me sentí cómodo como centrodelantero porque ante Boca le dimos un buen trato al balón. Si jugamos largo, en las divididas me va a costar un poco. Cuando el equipo juegue a ras de piso, tendré más posibilidades de rendir mejor y hacer goles.



— El buen nivel que muestras es más regular que el año pasado. ¿Por qué?



La temporada pasada no mantuve el nivel porque en el colectivo no estuvimos muy bien en el Torneo de Verano y eso me afectó. En el Apertura, el equipo creció y empecé a marcar goles. No anotar en las primeras fechas me puso ansioso y me frustró.



—Eres un volante natural pero te importa mucho anotar, ¿no?



Cuando estuve en Vallejo, hice muchos tantos y me acostumbré mal, pues normalmente no pasa. Si puedo anotar, bienvenido sea, pero no es mi único objetivo. Por ejemplo, ante Boca, a ‘Cachito’ no lo vi en esa jugada de ataque, si no, se la daba.



— En comparación con el año pasado, el profesor Bengoechea ha mostrado su preocupación por jugar mejor y no solo en el resultado, ¿qué produjo ese cambio?



Sabemos que debemos mejorar en el trato del balón y nos exigimos a jugar mejor. Igual creo que ser efectivo es más importante que dar 20 pases seguidos.



— ¿Por qué ahora no hay rotación?



El Torneo de Verano del año pasado no era prioridad para ganar el título nacional y el profesor quiso vernos a todos en la cancha. Este torneo sí nos da la posibilidad de tener un lugar en las finales, por eso es más complicado rotar.



— Nolberto Solano te halagó, pero no fuiste convocado a la selección...



Creo que observan a todos los jugadores y me conocen. Uno es consciente cuando uno hace las cosas bien y está siendo observado.



— Ricardo Gareca mencionó que el buen presente de un jugador es prioridad para convocarlo, pero tu actualidad es buena y no te convocó. ¿Qué crees que pasa en tu caso?



Soy exigente conmigo, pero también positivo. Estoy bien, pero si no me toca estar, es porque también hay jugadores que están haciendo bien las cosas y el comando técnico también tiene sus gustos.



— ¿Hablaste con Gareca en los últimos meses?



No, no hablé con el profesor ni con nadie de su comando técnico.



— ¿Todavía mantienes la esperanza de jugar el Mundial?



Prefiero enfocarme en el presente. Es un sueño pero me preocupo en ser importante para Alianza. Todo lo que pueda llegar a venir será un premio, pero soy muy paciente.