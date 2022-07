Alianza Lima consiguió una importante victoria (2-1) contra Atlético Grau en el inicio del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1 . Sin embargo, post partido Rodrigo Salinas, delantero y capitán del cuadro piurano, arremetió contra el árbitro principal David Huamán.

“No me gusta hablar para nada del arbitraje, pero no es la primera vez que a nosotros, todas las jugadas chiquitas nos las juegan en contra. Hubo un mano a mano mío que le gano a Ramos y no sé que cobra. Hubo otra que le gano a Peruzzi, gire para concretar el gol y no sé qué ve el árbitro”, comenzó diciendo el jugador.

“Me indigna y entiendo que vende más que gane un equipo grande. No es excusa, pero no nos gusta que nos metan la mano al bolsillo”, añadió.

Por otro lado, Rodrigo Salinas mencionó que Alianza Lima hizo su papel y demostró su poderío. “Alianza Lima es un equipo que tiene esa jerarquía que se viene hablando y eso se nota porque cuando te equivocas porque te hacen pagar. Creo que le competimos en todo momento”, sentenció para Willax TV.

ALIANZA LIMA 2-1 ATLÉTICO GRAU

Los blanquiazules se llevaron los tres puntos con anotaciones de Cristian Benavente (9′) y Pablo Lavandeira (43′), este último vía penal.