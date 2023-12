Moreira tiene un amplio CV dirigiendo clubes en el fútbol brasileño desde que empezó su carrera en 2008. Entre los más destacados están Fluminense, Gremio, Santos, Cruzeiro y Botafogo. Su último club fue el Sport Recife de la Serie B (segunda división).

Sin embargo, para conocer más al nuevo técnico rimense, para saber su filosofía futbolistica pero también su forma de ser, decidimos conversar con periodistas brasileños y también con un conocido en el Rímac: Leandro Franco. Tres opiniones que describen a Moreira.

¿Cómo es el nuevo técnico de Sporting Cristal, Enderson Moreira? ¿Cómo juega? ¿Cómo se ve el fútbol peruano en Brasil?

Enderson Moreira reemplazará a Tiago Nunes. (Foto: Sporting Cristal) / Quilca León Marco Antonio

Sergio Santana - Globo Esporte

1. Enderson es un entrenador que tiene el juego a los lados de la cancha como punto fuerte. Los equipos dirigidos por él siempre son muy rápidos y buscan jugar al contragolpe.

2. El problema de Enderson es el estrés. Es un tipo muy bueno en el vestuario y a los jugadores generalmente les gusta mucho, pero pierde los estribos fácilmente, la paciencia, durante los partidos. En cualquier caso, es uno de los mejores de Brasil en la Serie B.

3. No hay mucha publicidad para el fútbol peruano aquí en Brasil. No lo tenemos en la televisión ni en las redes sociales, etc. Sabemos que el fútbol es muy competitivo desde hace tiempo, pero es muy difícil ver a un brasileño que siga el fútbol desde allí. De todos modos, sabemos que Perú clasificó de manera heroica al Mundial 2018. Aun sin ir al Mundial de Qatar, muchos jugadores son importantes para mantener viva la llama del fútbol peruano aquí, como Paolo Guerrero.

Thiago Lima - Globo Esporte

1. Es un entrenador que empezó muy bien en Fluminense cuando le tocaba ser auxiliar y el entrenador salió, entonces, agarró el equipo en la Copa Libertadores 2011 y clasificó a octavos en un gran partido ante Argentino Juniors y fue un buen entrenador ahí. De ahí hizo un buen trabajó en Goiás y en América Mineiro donde fue campeón en la Serie B de Brasil con los dos equipos. Es un técnico experimentado que pasó por varios equipos en Brasil, clubes grandes y pequeños, pero tiene mucha experiencia. Sus últimos trabajos ya no fueron buenos en Botafogo, Bahía y Sport Recife en la Serie B y no logró la clasificación en Serie A con este equipo.

2. Es un técnico que va a Sporting Cristal para intentar volver a sus mejores momentos de su profesión. Sobre su estilo de jugar le gusta ir al ataque, tiene juego ofensivo, pero en sus últimos trabajos tenía el hábito de cambiar mucho los equipos titulares de un partido para el otro. En Recife durante 37 partidos cambió muchas veces su once titular enfocándose mucho en su oponente.

3. Los partidos no pasan acá en la televisión, entonces los brasileños solo pueden mirar los partidos de la selección y de los equipos peruanos por la Copa Libertadores. Cómo los equipos no llegan en los octavos hace mucho tiempo, y la seleción peruana estás muy mal hoy en la prévia para el Mundial 2026, la imagem que pasa a los brasileños no és buena, desafortunadamente.

📺 Entrevista exclusiva a nuestro nuevo DT Enderson Moreira.



📲 La nota completa en nuestro canal oficial de YouTube Cristal TV.



👉 https://t.co/uVVDJzvLqF#FuerzaCristal pic.twitter.com/eZMsVHeiow — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 30, 2023

Leandro Franco - Exjugador brasileño que jugó en Sporting Cristal

1. Lo conozco, yo estoy muy feliz que la gente de Sporting Cristal, otra vez está apostando por los brasileños, vimos lo de Ignacio que fue figura acá y ojalá que vengan más brasileños a Perú.

2. Es un técnico ofensivo que calza bien en el ADN del jugador de Sporting Cristal.

3. Te aseguro que con la llegada de Moreira, Sporting Cristal va a conseguir el título y hará una buena presentación en Copa Libertadores.