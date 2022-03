José Luis Carranza inmortalizó el número ‘22’ en Universitario de Deportes. Fue su número distintivo a lo largo de su carrera. Pero poco se habló del motivo que le llevó a elegir ese dorsal siempre. En una que le hizo este Diario al ‘Puma’, reveló que fue una forma de agradecimiento a Jorge Nicolini, expresidente de Universitario y una referencia del automóvil clásico en Perú. “Mi padre falleció cuando yo era un niño, pero en la ‘U’ me criaron y me dieron un colchón. Por ello siempre admiré a Percy Rojas, Juan Carlos Oblitas, etc. Su don de gente siempre me hizo querer imitarlos. Agradezco sobre todo al señor Jorge Nicolini. Yo juego con el número 22 porque él corría con ese número en su carro. Yo a él le hice la promesa que nunca me iba a ir de la ‘U’. En Argentina, Banfield y Racing me querían, pero no me fui”, explicó Carranza.