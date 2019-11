Estreno goleador en Primera División. Yuriel Celi convirtió su primer gol en la Liga 1 en el triunfo por 3-0 de la Academia Cantolao frente a Molinos El Pirata en el Miguel Grau del Callao. El ex integrante de la selección peruana sub 17 se convirtió en el tercer jugador nacido en este siglo que anota. Asimismo, se unió a Luis Iberico (2015) y Reimond Manco (2007) como los únicos en haber convertido por la sub 17 y en primera el mismo año.

Yuriel Celi se convirtió en tendencia tras lo mostrado con la Sub 17. Ello le valió para ser considerado en el primer equipo de la Academia Cantolao y ser tenido en cuenta por Nolberto Solano para la selección preolímpica sub 23. Incluso la Federación Peruana de Fútbol ha admitido que tienen un plan especial para él.

Pese a ello, el delantero aun no había podido convertir en la Primera División. Tras incontables intentos, Celi consiguió vulnerar la portería de Molinos El Pirata a los 47′: luchó un balón por derecha, hizo una diagonal hacia el medio y con un potente zurdazo convirtió el 3-0.