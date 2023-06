León vs. Los Angeles en vivo se verán este domingo 4 de junio por la final de Liga de Campeones, CONCACAF en el Banc of California Stadium. El canal que emitirá este partido para toda Sudamérica será Star Plus. En México la señal que pasará la final será FOX Sports, mientras que Estados Unidos, el canal que emitirá el partido serán Univision y TUDN a partir de las 20:00 (hora peruana). Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

