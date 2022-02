La Major League Soccer de Estados Unidos inició este fin de semana y varios futbolistas peruanos tuvieron actividad. Este domingo, Alexander Callens volvió a la acción con el New York City, aunque no pudo celebrar: perdió por la mínima diferencia en la visita a Los Angeles Galaxy. Pese al resultado, el defensor mostró buen nivel.

El aguerrido jugador, tal como ocurrió en la temporada 2021, fue el líder de la zaga central de su equipo y uno de los duelos más importantes que tuvo en el primer cotejo del curso 2022 fue ante el brasileño Douglas Costa. El exfutbolista del Bayern Munich o Juventus debutó oficialmente en la MLS y trató de hacerlo con gol.

Sin embargo, el atacante no estuvo fino e incluso fue superado en algunas ocasiones por Alexander Callens. Precisamente, sobre los 20 minutos, ambos deportistas protagonizaron un enfrentamiento, que acabó con el aplauso de los hinchas presentes en el estadio Dignity Health Sports Park hacia el seleccionado peruano.

Todo se gestó por un error de Malte Meineche Amundsen, lateral izquierdo del New York City, en la mitad del campo, puesto que buscó despejar y no impactó la pelota. Douglas Costa estuvo atento a lo sucedido y se adueñó del balón de inmediato, aprovechando que el sector estaba completamente libre.

El brasileño trató de utilizar su velocidad para desbordar y definir en el área, pero no pudo superar a Alexander Callens. La flamante estrella de Los Angeles Galaxy había adelantado el esférico para quedar mano a mano con el portero y no esperó la precisa barrida del zaguero peruano. La oportunidad de gol se diluyó.

Durante el tiempo restante en el encuentro, Douglas Costa intentó repetir su característica jugada y no tuvo mayor éxito. No obstante, LA Galaxy finalmente se quedó con los tres puntos, con gol de ‘Chicharito’ Hernández. En la anotación del mexicano, la rapidez y reacción de Callens no sirvió de mucho, dado que no pudo bloquear el remate por una milésima de segundos.