Perder una final de la Copa por tercera vez consecutiva ha sido un cachetazo para Boca Juniors. Desde que pasó, el sábado por la tarde, todo lo que rodea a la institución argentina se vino abajo. El técnico Jorge Almirón renunció a su cargo y todos piden una purga de jugadores pensando ya en el 2024.

En medio de esa turbulencia, Luis Advíncula se mantiene como una torre inamovible. Goleador de Boca en la Copa con cuatro tantos -todos de zurda- Lucho es de los más elogiados. Por el hincha y por el periodismo argentino. Por eso, realizamos una breve encuesta sobre el peruano y cómo dimensionan su figura en Argentina.

¿Es el mejor peruano desde Meléndez? Pasaron Ñol, Chino Pereda y Zambrano ahora último. ¿Debe continuar en Boca el otro año pese a su edad (33 años)? ¿Qué le falta para ser considerado uno de los tantos ídolos o referentes que tiene el club? El hincha de Boca le reconoce siempre su entrega en cada partido.

Emiliano Nunia, Radio Villa Trinidad

1. Nolberto Solano en un año desplegó toda su calidad y quedó impregnado en el recuerdo por su calidad. Advíncula tiene el espíritu que tiene que tener el jugador de Boca. La gente le reconoce su sacrificio, entrega y compromiso. Esta Copa Libertadores le permitió a Advíncula ganarse el cariño del hincha de Boca para siempre.

2. Si, debe continuar. Tiene despliegue físico, temperamento y personalidad. No sufrió muchas lesiones y demostró tener el ADN de Boca. Debe seguir, como mínimo un año más.

3. Para mi criterio, le falta ganar un título internacional con Boca Juniors para estar a la altura de los grandes ídolos del club. Fue el goleador de Boca en la presente Libertadores. Era el jugador que lo merecía.

Advíncula destacado en portadas de medios argentinos. / Quilca León Marco Antonio

Nicolás Migliavacca, periodista de Diario Olé

1. Pasaron Solano, Chino Pereda y Zambrano ahora último. Posiblemente, sí. Meléndez dejó una marca imborrable y todavía muchos lo recuerdan en Boca. Sucede que Advíncula formó parte de un contexto que pudo haber sido histórico para Boca. Y no sólo participó de esa final con Fluminense, fue protagonista principal. A mí modo de ver, el mejor junto a Nicolás Figal. Por el gol, pero también por todo el partido que hizo a lo largo de los 120 minutos.

2. Sin dudas que sí debe seguir. De hecho fue de los más valorados por los hinchas de Boca después del partido en el Maracaná. Creo que en Brasil se terminó de consolidar en Boca. Ya venía siendo importante, pero lo de Río fue una muestra de carácter y compromiso muy importante.

3) Ser ídolo o referente de Boca no es fácil. Lleva tiempo y son muchas las cosas a atravesar para poder ubicarse en ese sitio de privilegio. Lo que yo creo es que Advíncula demostró ser un jugador hecho para Boca, como suele decirse acá. Aguerrido, comprometido y con la camiseta bien puesta. De hecho, sus lágrimas en la final lo confirman.

Gustavo Pereyra, periodista de “Mundo Xeneize”

1) Por lo determinante que ha sido en partidos de esta Copa Libertadores, convirtiendo goles importantes, y jugando en gran nivel, como esta final de Río de Janeiro, sí es el mejor después de Meléndez. Don Julio ha quedado en la memoria del hincha de Boca por su calidad, por su liderazgo y por su conducta dentro y fuera del campo de juego.

2) Si, se ha ganado continuar por al menos dos años más.

3) Mostrar regularidad en todas las competencias y permanecer más tiempo en el club. Va en camino a quedar como uno de los jugadores importantes.

El Diario Olé le dedicó una página a Advíncula. / Quilca León Marco Antonio

Tato Aguilera, periodista TyC Sports

1- No sé si será mejor que Nolberto Solano. Me parece que Ñol fue mucho mejor que él. El año que estuvo fue muy bueno. Me parece que es más que el Chino Pereza y Zambrano por lo que ha demostrado en el último tiempo.

2- Sí se ha ganado el respeto del hincha de Boca. Me parece que debe continuar teniendo en cuenta lo que se ha visto en sus actuaciones en el último tiempo. Ha demostrado su jerarquía.

3- Para ser ídolo hay que ganar un título importante. La Libertadores hubiera sido ideal. Tendría que ganar un título así para poder ser considerado de esa manera.