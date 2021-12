La estadía de Luis Advíncula en Boca Juniors ha sido coronada con un título en este 2021: el club se impuso por penales a Talleres de Córdoba en la final de la Copa Argentina. El lateral derecho fue titular en el encuentro y tuvo un buen desempeño, aunque no solo fue protagonista durante el juego, sino también en las celebraciones.

El jugador de la selección peruana siempre se ha caracterizado por su gran carisma y no perdió la oportunidad de mostrar esas cualidades durante los festejos por el título. Inicialmente, ‘Bolt’ se mostró cariñoso con el trofeo que ganó, pero después empezó a realizar algunas bromas y Carlos Zambrano fue su víctima.

Luis Advíncula decidió hacer una transmisión en su cuenta de Instagram desde el campo del Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con la finalidad de compartir la gran alegría que sentía con sus seguidores. Precisamente, mientras transitaba por la zona, se topó con su compatriota.

De inmediato, el lateral llamó a Carlos Zambrano para que salude ante la cámara, pero lo sorprendió con una curiosa frase. “Mi sobrino, lo he sacado campeón. Tranquilo, no pasa nada”, fueron las palabras del exjugador del Rayo Vallecano. El ‘León’ solo atinó a soltar una gran sonrisa.

Recordemos que esta vez, el entrenador Sebastián Battaglia decidió dejar fuera de la lista final a Zambrano, a quien no considera como titular, e incluso no le suele dar muchos minutos en campo. No obstante, el zaguero acompañó todo el tiempo a sus compañeros en este crucial cotejo.

Luis Advíncula y su cariño por el trofeo de Copa Argentina

Luis Advíncula también se robó el show durante la ceremonia de premiación, puesto que no se separó de la copa que ganó con Boca Juniors y las cámaras captaron algunas de las frases cariñosas que le dedicó a la presea. “Hoy le hago el amor”, “cosita rica”, “hola, bebecita”, “de acá no me mueve nadie”, “hoy nos dormimos juntos”, expresó ‘Bolt’.