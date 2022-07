El plantel de Orlando City celebró la semana pasada el pase a las semifinales de la US Open Cup de Estados Unidos, tras vencer en penales a Nashville SC. Pese al buen antecedente, las cosas no marchan de la mejor manera para el equipo de Pedro Gallese en la MLS y este lunes ocurrió una abrupta goleada en casa, a manos de DC United (3-5).

La historia fue complicada para los ‘Leones’ desde el pitazo inicial en el Exploria Stadium, dado que Taxiarchis Fountas logró un doblete (5′ y 8′). La fragilidad defensiva era evidente y el guardameta peruano no pudo hacer nada para mantener el invicto en su arco.

A pesar del revulsivo nivel de DC United, el marcador no se movió más en el primer tiempo. No obstante, el goleador griego estaba motivado y selló su hat-trick a los 51′: disparó de manera rasante un tiro libre y venció a Pedro Gallese por el primer poste. El portero reflejó molestia en su rostro, entendiendo que su intervención no fue óptima.

Orlando City estaba golpeado, pero soñó con igualar el cotejo, luego de los goles consecutivos del uruguayo Facundo Torres (57′) y del austriaco Ercan Kara (66′). Sin embargo, la historia finalizó a favor del ‘Black and Red’, con tantos del inglés Kimarni Smith (74′) y del neerlandés Nigel Robertha (96′)

El descuento de penal de Alexandre Pato (80′) solo sirvió para la estadística de esta dura caída de los ‘Leones’. Cabe mencionar que a nivel de MLS, Pedro Gallese y compañía venían de perder ante Cincinnati (1-0), y solo han obtenido un triunfo en los últimos seis partidos (además tres derrotas y dos empates). Los dirigidos por Óscar Pareja deben escapar pronto de la crisis para no salir de la zona de playoffs.

¿Cómo va Orlando City en la MLS?

Actualmente, Orlando City se encuentra en el sexto lugar de la Conferencia Este de la MLS, sumando 25 puntos. ‘The Lions’ están a siete unidades del líder New York Red Bulls y por ahora consiguen un boleto a los octavos de final de los playoffs por el título de la temporada 2022.