Renato Tapia se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la actual plantilla de Celta de Vigo en la presente temporada. El volante ha disputado 23 de los 24 partidos en LaLiga Santander con un rendimiento para destacar. Entonces, el buen momento del jugador ha sido clave para que le relacionen con otros clubes españoles u otras ligas europeas.

Hasta aquí, todo es pura especulación con respecto al futuro del futbolista nacional. Sin embargo, el mediocampista admitió que oír tanto su nombre le ha generado desconcentración. Aunque prefiere mantener una postura clara y solo centrarse en el trabajo que le ha llevado a ser bien considerado en España.

“Son anécdotas. Al fin y al cabo, uno escucha o ve. Por ahí, influyen un poco en la persona porque uno está tratando de enfocarse en lo que es el día a día, en su carrera. Cuando viene lo malo, uno piensa en ‘qué puedo hacer para esto no suceda’. También en lo que bueno, ‘viene este equipo o el otro’”, declaró el ‘Cabezón’ en Movistar Deportes.

Asimismo, Tapia considera que lo más importante será mantener y mejorar el nivel que ha mostrado con Celta. “Son cosas que por ahí tienes que tomarlas y pensarlas de otra manera. Que te ayude a motivarte para seguir dando lo mejor de ti y se siga hablando de ti, mantenerlo en el transcurso del tiempo”, manifestó.

La interna de la selección peruana

Todo lo relacionado con la Blanquirroja siempre será un tema que importe a Tapia. En ese sentido, el volante quedó preocupado por la imagen que aparentemente proyecta el conjunto nacional cuando se trata de recibir a un futbolista nuevo. Los hinchas de la Bicolor especulan sobre la relación en la interna, pero el ‘Cabezón’ aclaró la situación.

“De las cosas que más ha marcado estos tiempos de la selección es el grupo. Sí, fastidia un montón que se hable de esto. Pero sé y todos somos conscientes de que el jugador que venga, cualquiera que sea, la gente seguirá haciendo lo mismo”, expresó el futbolista de 25 años.

“Si a la gente le gusta que el ‘profe’ decide no ponerlo o hacerlo por un minuto o lo que sea. Incluso ponerlo y que no le vaya bien, la gente siempre buscará un motivo para desquitarse con la selección. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Benavente y Lapadula te pueden decir que nunca ha pasado. Son cosas que dañan al grupo, pero no debe hacer caso”, sentenció.

