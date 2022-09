En mayo estuvo en Mónaco, en la misma fecha que se corría la prueba madre y fue todo un acontecimiento para él poder cruzarse con pilotos como Lewis Hamilton y Max Verstappen. “Fue impresionante. Es difícil describirlo, pero hay mucha tensión”. Quiere acostumbrarse a eso y apunta a seguir creciendo en Europa.

Tras el subcampeonato en la F4 Británica de la temporada pasada, dio el salto a la Regional, donde este año ha ido adaptándose para en el 2023 dar pelea. Ha corrido en Monza, Ímola, Mónaco, Paul Ricard, Zandvoort (donde hoy se corre la F1), Hungaroring, SPA, y del 8 al 10 de setiembre lo hará en el Red Bull Ring de Austria, en medio de su cumpleaños 19.

Zagazeta en el circuito de Mónaco. (Foto Itea Media) / Diederik van der Laan

“Somos 35 pilotos en pista y corremos en circuitos increíbles, históricos”, nos dice Matías, a quien le resta ir a Red Bull Ring, Barcelona y Mugello para cerrar la temporada. Justamente, el circuito austriaco y el español son de sus preferidos, así que saldrá a disfrutar de las carreras, pero sin descuidar el objetivo de los puntos.

En el siguiente video, vemos cómo Matías nos enseña cómo es que se corre en un circuito de Fórmula 1. En su simulador

Su evolución ha sido grande y en sus planes está poder dar el salto a la FIA Fórmula 3. Para eso, además de su talento, se necesita mucho apoyo, que espera obtener para cumplir sus metas más ansiadas. Se mudó a Italia de muy pequeño por el kartismo. Luego, pasó a Inglaterra para empezar su profesión en el automovilismo. “No podía dejar el mundo de las carreras afuera”, nos dice. Sus inicios fueron en el kart en Santa Rosa, con apenas 5 años, su traje rojo y un casco de moto.

—Cuéntanos un poco de la categoría que corres

Estoy en la Fórmula 3 Regional Europea. Es muy competitiva porque somos 35 pilotos en pista y eso lo hace muy difícil. Estamos en pistas increíbles, históricas como Mónaco, Ímola, SPA, alrededor de toda Europa donde compite la F1 también.

—¿Qué tal el paso de la F4 Británica a este F3?

Estamos en un periodo de adaptación. Es un auto más potente, más carga aerodinámica, distinto al F4 que manejaba el año pasado en Inglaterra. Son otros circuitos también. Estamos con el equipo G4 Racing, un equipo español basado en Barcelona, así que con mi familia decididos mudarnos a Barcelona para poder prepararme bien.

—El camino hacia la F1 es largo y más que complicado

De acá en adelante las categorías son la FIA Fórmula 3, Fórmula 2 y ahí ya está la Fórmula 1. Yo llevo compitiendo diez años y el sueño siempre es llegar a la F1. Es una trayectoria muy larga, complicada. El sueño es muy motivador y eso ayuda a seguir trabajando día a día.

(Foto: Itea Media)

—¿Cómo es correr en los circuitos de la F1?

Es increíble. Representar al Perú en este nivel es impresionante, me siento muy orgulloso. El último piloto que llegó a correr a este nivel fue Rodrigo Pflucker. La siguiente fecha en el Red Bull Ring en Austria, del 7 al 10 de setiembre. Va a ser un fin de semana especial porque mi cumpleaños es entre la carrera. Nos quedan Red Bull Ring, Barcelona y Mugello. Quiero correr en Barcelona porque ahí tengo muchos días de entrenamiento. Red Bull, Barcelona, SPA, Mónaco están entre mis favoritos.

—¿Cómo es el mundo de la F1?

Es impresionante. He podido ver un par de carreras y corrimos juntos en Mónaco y se siente el ambiento. Es otra cosa, mucha presión, mucha política. Es un ambiente muy tenso. Los pilotos de la F1 están en los ojos de todo el mundo. Hay que combatir contra esos nervios porque se va para disfrutar. Es un mundo lo que sucede detrás. Pude ver los pits de Alpine y toda la logística que hay detrás es impresionante. Cada movimiento que hace el piloto tiene mucha gente detrás.

—Cuéntanos de Mónaco

Es difícil ponerlo en palabras. Es una experiencia que no me voy a olvidar. El circuito es impresionante, crees que está yendo al límite y falta más y más. Para el fin de semana el grid que tiene es increíble. Es un evento impresionante. El trazado me encantó, es difícil adelantar, pero es una experiencia inolvidable.