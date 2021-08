La sensación es de orgullo puro. Ver a Gladys Tejeda cruzar la meta de la maratón femenina fue oro puro para uno y para el Perú que sabe reconocer el esfuerzo de cada uno de nuestros deportistas en Tokio 2020. Tras ser atendida en el tópico, nos preocupó verla en una silla de ruedas. Necesitaba descansar. Tras unas horas, en Sapporo, Deporte Total pudo conversar con la atleta nacional quien nos confiesa algo duro: tiene una lesión que arrastrará de por vida.

–¿Cómo te sentiste en esta maratón? ¿Cuál es el balance que haces?

Me gustó mucho. Son mis terceros Juegos y fue una competencia basten dura por el factor clima. Estoy muy argullosa de representar a mi país, he hecho lo mejor posible para volver a representar a mi país y estoy muy contenta por ser la mejor latinoamericana.

–¿Cuánto costó llegar a este nivel?

Estoy contenta por eso, porque a pesar de sufrir un caos con la pandemia, hemos tenido que subsistir. Sé que la planificación no ha sido a un 100%. Para correr con este clima tendríamos que haber adaptado a estas condiciones, pero la pandemia nos ha cerrado las puertas, estadios cerrados, aeropuertos cerrados. Estos cambios se tienen que trabajar no faltando pocos meses. Faltando dos meses es complicado porque al final solo te desgastas en el entrenamiento.

–Un esfuerzo que falta reconocer…

Doy gracia a Dios, a mi entrenador Waldir que ha estado todos los días conmigo. Lamentablemente no se ha podido viajar con todo el equipo. Estoy agradecida a todos los que me apoyan, desde mi familia hasta el país que me ha dado esas fuerzas anímicas para seguir adelante no solo desde ahora. Eso siempre te motiva. Me siento muy bien por este papel junto a mi compañera [Jovana de la Cruz, la segunda mejor latinoamericana].

–¿Cómo encaraste la carrera, considerando el calor que hacía

El objetivo era arriesgar, a pesar de todo, arriesgar y no ha sido como queríamos. Al final hemos tenido que mantener y con estas circunstancias ya el objetivo era llegar a la meta. Durante la competencia ese era el reto.

–Siempre es duro para un deportista peruano. ¿Qué falta para dar el salto?

Esta no va a ser la última carrera y seguro vendrán en mejores condiciones. Yo si he sentido el apoyo durante la pandemia por el IPD, con el programa Vamos con Tokio, y el PAD. Sin eso seguro las cosas hubieran sido peor, pero se tiene que mejorar. Sé que la preparación no ha sido al 100% por la pandemia, la preparación no debe ser en cinco o seis meses, si no con más tiempo.

–Recuerdo que cuando se postergó Tokio, muchos hablaron de tu edad [35 años]. Has demostrado que tienes mucho para dar

[Se ríe] Se pueden hablar muchas cosas. Primero hay que informarnos, de cómo es cada disciplina, cada deporte, cada deportista. Ahora la planificación será para los Panamericanos, París a largo plazo.

–¿Cómo vas a encarar este nuevo ciclo olímpico?

A mi me ha costado mucho lograr la marca para Tokio. Después de los Panamericanos entré en una crisis muy dura de lesiones. Una lesión muy fuerte que he podido sobrellevar. Ahora me estaba poniendo a pensar: “Si no hubiese sido la pandemia, igual llegaba con las justas a los Juegos el año pasado” y más llevando una lesión por la que casi me tenía que retirar del mundo del atletismo.

–¿Qué pasó tras los Panamericanos?

La lesión me llegó en octubre, noviembre, diciembre. Con las justas logré hacer la clasificación. Estoy agradecida a Dios porque he podido afrontar esta lesión. La gente no sabe la realidad de un deportista de alto rendimiento. Esta lesión la voy a tener siempre, voy a vivir con la lesión. Eso es para que vean que una atleta de alto rendimiento no se da por vencido fácilmente. Ha sido muy complicada esta clasificación y voy a seguir dando todo de mí. Esta no va a ser la última competencia. No solo pensar en París, hay Mundial, Panamericanos. Ya desde el 1 de enero debo estar buscando marcas para los Panamericanos. Es tranquilizarse, planificar bien, Dios mediante, salir de esta pandemia para poder planificar mejor.

–¿Qué decirle a quienes critican por no ganar una medalla?

También lo que falta es mucha cultura deportiva y pasa no solo en Perú. Decirles que tengan calma, que sepan valorar lo que damos. Los deportistas que estamos luchando por una medalla es con mucho esfuerzo. Con todo esto van a tomar ejemplo las nuevas generaciones. Para ponernos a criticar, hay que hacer algo por el deporte, hay que aportar un granito de arena, ver la realidad de cada deportista, no podemos meter a un saco a cada deportista.

–¿Qué pasó en la carrera que fuiste al tópico? Hubo mucha preocupación al respecto

El clima no ha sido favorable, sabíamos que iba a hacer así. Hemos arriesgado la misma salud, no ha sido fácil. Hay gente que se le afectó el corazón. A mí me pegó mucho y al final llegué y me senté y de ahí no supe mucho y solo me desperté en el tópico. El esfuerzo que uno hace es grande.

