Tras un verano con muchos movimientos, el fracaso de Estados Unidos en el Mundial de China 2019 y la aparición de nuevas estrellas, la NBA comienza una nueva temporada con altas expectativas este 22 de octubre. Estará marcada por los dúos antes que los ‘big 3’, el debut de Zion Williamson, el seleccionado por la prensa como el sucesor de LeBron James y los nuevos candidatos, que cada vez más se posicionan en la Conferencia Oeste.

Kawhi Leonard, el último MVP de las finales de la NBA, cambió de equipo y en esta temporada defenderá a Los Ángeles Clippers | Foto: Agencias

Los dúos reinarán en la NBA

Las últimas temporadas han estado caracterizadas por los super equipos que aglomeraban estrellas para conseguir la gloria. Los últimos fueron los Golden State Warriors, con Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y DeMarcus Cousins. Sin embargo, la ecuación no funcionó y Kawhi Leonard se encargó de dominar la NBA para llevar a los Raptors a la gloria en la campaña pasada.

Los movimientos del mercado han cambiado el esquema de la liga. Los mejores jugadores se han ubicado en equipos con una coestrella para luchar por la gloria. Este parangón hará que la NBA sea más disputada y ofrezca un producto mucho más parejo. Ya no se verán los partidos en los que los Warriors ganaban en solo dos cuartos y el resto era ‘trash minutes’.

El ex Rookie of the year, Antonhy Davis, dejó todo para unirse a LeBron James en los Lakers y pelear por su primer anillo en la liga. En contraparte, el vecino angelino, los Clippers, bajo la dirección técnica de Doc Rivers, juntaron al último MVP de las finales, Kawhi Leonard con el polifuncional alero All Star Paul George.

La Conferencia Oeste no hizo más que volverse más competitiva ya que los Rockets añadieron un ex MVP a sus filas: James Harden contará con Russell Westbrook para revivir la época de OKC. Por su parte, los ex campeones, los Warriors, tras la salida de Cousins y Durant y la lesión de Thompson, optaron por contratar al All Star D’Angelo Russell para que sea el escudero de Stephen Curry.

En la Conferencia Este se ha formado un dúo que tendrá que esperar para verlo en la duela. Los Brooklyn Nets juntaron al base estelar Kyrie Irving con el ex MVP Kevin Durant; sin embargo, este último se encuentra en proceso de recuperación.

Asimismo, hay otras grandes estrellas que han elegido fichar por equipos para intentar construir una dinastía. Ese es el caso de Kemba Walker en los Celtics, Jimmy Butler en Miami Heat, Ben Simmons en los 76ers. A ellos se le suman los organizaciones que mantuvieron a casi todo su plantel conjunto, comandados por los All Star: Donovan Mitchell en Utah, Nikola Jokic en Denver, Giannis Antetokounmpo en los Bucks, Luka Doncic en los Mavs o Damian Lillard en los Blazers.

Los jugadores a seguir

Zion, RJ Barrett, Reddish y Hero serán las nuevas estrellas de la NBA | Foto: Agencias

El draft de la NBA contó con la presencia del anhelado Zion Williamson. El ex jugador de la universidad de Duke ha sido llamado como el sucesor de LeBron James, incluso Nike le ha firmado un contrato multimillonario y se espera que sea la cara de la liga por muchos años.

Pese a que cayó en los New Orleans Pelicans, un equipo sin tradición ganadora, podría tener el mismo impacto que causó ‘The King’ en los Cleveland Cavaliers. Si bien el alero no estará disponible para la presentación de su equipo en el debut en la liga por lesión, en la ciudad se respira optimismo ya que cuentan con un joven equipo con Lonzo Ball o Brandon Ingram junto a Zion.

La clase 2019 de los rookies para esta temporada contará con talento importante que deberemos seguir jornada a jornada. Como se conoce, no todos se adaptan de la misma manera a la NBA en su primera temporada. Conocidos son los casos de Markelle Fultz o Anthony Bennett, ambos seleccionados número 1 y fueron un fracaso. A continuación una lista con los tres mejores talentos para tener en el radar.

1. R.J. Barrett

Este portento físico arribó a Nueva York para convertirse en la esperanza de los desesperados New York Knicks. Tras la desazón de no obtener el número 1, por ende a Zion, los de la ‘Gran Manzana’ seleccionaron al alero de Duke para que comande un nuevo proyecto.

Es un alero anotador aunque le cuesta mucho el orden táctico y su debilidad es el tiro exterior. No obstante, el esquema de juego lo ayudará a que mejore y muestre números más que interesantes.

2. Cam Reddish

El tercer miembro del Big 3 que se formó en Duke cayó en los Atlanta Hawks para la temporada de la NBA. Se cree que su adaptación será mucho más fácil ya que cuenta con un estelar Trae Young que será el líder del equipo,

Reddish tiene una gran visión de juego y a ello le añade que es un gran francotirador desde larga distancia. Si se acopla al juego de cortinas y desmarques, Cam podría tener números interesantes en su debut en la liga estadounidense.

3. Tyler Hero

Este podría ser el ‘robo’ del draft de la NBA. Fue seleccionado en puesto 13 por los Miami Heat y a mi parecer es uno de los talentos más grandes de esta clase de rookies. El ex jugador de la universidad de Kentucky aportará mucho en el resurgir del equipo de Jimmy Butler.

Es un alero que puede llevar el balón y fungir funciones de armador sin ningún problema. Es mentalmente muy fuerte y su mayo habilidad es la visión de juego para el pase y el tiro de larga distancia. Si llega a complementarse de la mejor manera con el All Star Butler, podrían formar un duo de temer en la liga.

Los tres candidatos al título

Es curioso que el último campeón de la NBA, los Toronto Raptors, no asomen como los principales candidatos para repetir el título. Bastó con que se les fuera un jugador para poner en duda su candidatura: Kawhi Leonard fue tan importante que se estima que ni si quiera lleguen a la final de conferencia.

Los principales candidatos para esta temporada, como era de esperarse, se encuentran en la peleada Conferencia Oeste.

1. Los Ángeles Lakers

Con un roster totalmente renovado, los laguneros contarán con el duo estelar LeBron James-Antonhy Davis para tratar de conseguir un anillo más para la franquicia púrpura y oro. A ello hay que añadirle que contarán con jugadores de renombre con experiencia comprobada como Danny Green o Dwight Howard.

Asimismo, se espera que la química del equipo los ayude, ya que James y Davis son amigos fuera del basquet, ocasionando que se repita la mística de Wade y James en Miami, cuando consiguieron dos anillos.

2. Los Ángeles Clippers

Kawhi Leonard es tan buen jugador que es capaz de potenciar a una franquicia a lo más alto de la NBA. Lo demostró la campaña pasada en los Raptors, sin un compañero estelar y espera repetirlo con los Clippers, junto a Paul George.

Bajo la dirección técnica del experimentado Doc Rivers, el ‘hermano sin tradición’ de Los Ángeles espera conseguir dar el golpe que le viene siendo esquivo desde hace varias temporadas. Con jugadores como Lou Williams o Patrick Beverly, se espera que lleguen muy lejos esta temporada.

3. Houston Rockets

James Harden y Russell Westbrook formarán un dúo de temer en Houston. La franquicia apostó todo por el ex armador de OKC para conseguir dar el paso adelante que le viene siendo esquivo por culpa de los Warriors en las últimas tres temporadas.

Con dos candidatos al MVP de la temporada, los tejanos esperan que exista buena química entre estos dos para por lo menos alcanzar las finales de la NBA.