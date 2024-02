Las grandes figuras de la liga de Básquet se reunirán de viernes a domingo en Indianápolis (Indiana) para una cita con bajas sensibles como la de Joel Embiid (Sixers), el actual MVP, y en la que LeBron James (Lakers) batirá el récord de participaciones con 20.

Con las cifras de audiencia bajo mínimos, la NBA quiere recuperar este fin de semana la magia del Juego de las Estrellas (All-Star) con un formato renovado e innovaciones como el duelo entre los monarcas del triple Stephen Curry y Sabrina Ionescu.

El evento, sin embargo, ha perdido mucho del brillo de antaño. El desinterés de las estrellas por participar en el mítico concurso de volcadas y su falta absoluta de intensidad en el partido del All-Star acabaron por aburrir al público y la audiencia se fue desplomando hasta tocar suelo el año pasado.

¿A qué hora es el NBA All Star Game 2024?

El NBA All Star Game 2024 está programado para jugarse a partir de las 19:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 18:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

¿Dónde ver NBA All Star Game 2024?

El NBA All Star Game 2024 será transmitido por las señales de NBA League Pass, STAR Plus y Amazon Prime Video para toda América, mientras que en España, la señal habilitada para emitir el partido es la de Movistar Plus. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

A continuación el programa y los participantes del fin de semana del Juego de las Estrellas (All-Star) de la NBA de 2024, que se celebra desde el viernes en Indianápolis (Indiana).

Jugadores del NBA All-Star 2024:

Equipo Conferencia Este

Titulares: Damian Lillard (Bucks), Tyrese Haliburton (Pacers), Jayson Tatum (Celtics), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Joel Embiid (Sixers, no jugará por lesión y su lugar lo ocupará uno de los suplentes.

Suplentes: Trae Young (Hawks), Jalen Brunson (Knicks), Tyrese Maxey (Sixers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jaylen Brown (Celtics), Scottie Barnes (Raptors), Paolo Banchero (Magic), Bam Adebayo (Heat)

Entrenador: Doc Rivers (Bucks)

Equipo Conferencia Oeste:

Titulares: Luka Doncic (Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Kevin Durant (Suns), LeBron James (Lakers), Nikola Jokic (Nuggets)

Suplentes: Stephen Curry (Warriors), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Timberwolves), Paul George (Clippers), Kawhi Leonard (Clippers), Karl-Anthony Towns (Timberwolves), Anthony Davis (Lakers)

Entrenador: Chris Finch (Timberwolves)

Concursos:

Habilidades:

Equipo Pacers: Tyrese Haliburton (Pacers), Bennedict Mathurin (Pacers), Myles Turner (Pacers)

Equipo de Números Uno del Draft: Paolo Banchero (Magic), Anthony Edwards (Timberwolves), Victor Wembanyama (Spurs)

Equipo All-Stars: Scottie Barnes (Raptors), Tyrese Maxey (Sixers), Trae Young (Hawks)

Triples: Malik Beasley (Bucks), Jalen Brunson (Knicks) Tyrese Haliburton, (Pacers), Damian Lillard (Bucks), Lauri Markkanen (Jazz), Donovan Mitchell (Cavaliers), Karl-Anthony Towns (Timberwolves), Trae Young (Hawks)

Volcadas: Jaylen Brown (Celtics), Jaime Jáquez Jr. (Heat), Jacob Toppin (Knicks), Mac McClung (G League - Osceola Magic)

Programación del NBA All-Star 2024:

Viernes 16

Juego de las Estrellas Emergentes - desde 02H00 GMT del sábado

Sábado 17

Concurso de habilidades - desde 01H00 GMT del domingo

Concurso de triples

Desafío de triples entre Stephen Curry y Sabrina Ionescu

Concurso de volcadas

Domingo 18

Juego de las Estrellas - desde 01H00 GMT del lunes

Jáquez Jr. por título de volcadas

Las festividades arrancarán el viernes con el Juego de las Estrellas Emergentes (‘Rising Stars’), en el que el fenómeno francés Victor Wembanyama vivirá su experiencia en un All-Star.

El pívot de los Spurs, la nueva gran joya de la NBA, está deslumbrando en su primera campaña en la liga (20,5 puntos, 10,0 rebotes y 3,2 tapones de media) pero no logró un puesto en la competitiva Conferencia Oeste para el gran partido del domingo.

El novato mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. (Heat) también competirá en el ‘Rising Stars’, donde las promesas de primer y segundo año y jugadores de la liga filial G-League se enfrentan divididas en cuatro equipos, uno de ellos dirigido por el español Pau Gasol.

Wembanyama, de 2,24m de altura, volverá a saltar a la pista para el primer concurso del sábado, el de habilidades, formando equipo con otros dos jóvenes elegidos en el primer lugar de un Draft, Paolo Banchero y Anthony Edwards (Timberwolves).

Posteriormente, Damian Lillard defenderá su título de ganador del concurso de triples frente a siete aspirantes: Haliburton, Brunson, Malik Beasley (Bucks), Lauri Markkanen (Jazz), Donovan Mitchell (Cavaliers), Karl-Anthony Towns (Timberwolves) y Trae Young (Hawks).

La gran novedad del sábado será el duelo entre Stephen Curry (Warriors), el mejor tirador de la historia de la NBA, y Sabrina Ionescu (New York Liberty), una de las estrellas de la liga femenina (WNBA).

Ionescu firmó el año pasado un concursos de triples de récord en la WNBA, errando sólo dos de sus 27 lanzamientos, desatando elogios del mundo del básquet incluido Curry, doble ganador del concurso de la NBA (2015 y 2021).

Ambos se desafiaron mutuamente por redes sociales y ahora protagonizarán la primera batalla de este tipo en el All-Star.

La segunda jornada concluirá con el concurso de volcadas, huérfano de nuevo de los voladores más espectaculares de la liga.

Mac McClung, del equipo de la G-League Osceola Magic, regresa al evento tras su inesperado triunfo del año pasado.

Enfrente tendrá a Jaylen Brown (Celtics), Jacob Toppin (Knicks) y a Jaime Jáquez Jr., segundo jugador de ascendencia mexicana en participar.

El fin de semana concluirá el domingo con el plato fuerte del 73º Juego de las Estrellas.