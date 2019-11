El boxeador peruano David ‘Pantera’ Zegarra (34-3, 21 KOs) perdió la oportunidad de ganar el título intercontinental supermediano de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), luego de renunciar a la pelea que disputaba en Alemania ante el local Stefan Härtel (18-1, 2 KOs) en la segunda pelea titular de la noche del último sábado 16 de noviembre en el Messe Halle.

El abandono de la 'Pantera' en el sexto round

El combate entre ambos se desarrolló con normalidad en los primeros cinco rounds; pero, cuando iba a empezar el sexto, la ‘Pantera’ Zegarra decidió abandonar repentinamente. De esta manera, el árbitro le dio la victoria al alemán Härtel por nocaut técnico (TKO).

‘Pantera’, que no estaba visiblemente dañado por el ataque de Härtel ni afectado por algún golpe o cortado por algún puño bien colocado, decidió no presentarse al inicio del sexto asalto. Según las imágenes de la pelea, David Zegarra no salió por motivos ajenos al desarrollo del combate de boxeo.

El presente de la 'Pantera'

Esta pelea de la ‘Pantera’ comenzó mal desde un inicio, pues Juan Cárpena, quien asegura ser el mánager de Zegarra, decidió denunciarlo. “Hace tres días me topé con la sorpresa de que Pantera había pactado una pelea en el exterior (en Alemania) y tomé cartas en el asunto, haciendo las denuncias pertinentes. Había negociado a espaldas mías”, contó Cárpena para los medios periodísticos.

“Me siento totalmente decepcionado que haya pactado una pelea sin mi autorización. Yo soy el mánager de ‘Pantera’. No puede negociar a espaldas mías, porque los contratos son claros. La Comisión de Box Profesional del Perú, presidida por el señor Bellido, no autorizó su pelea y no entiendo cómo realizó esa negociación”, agregó.