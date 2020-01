Un grupo de aficionados en el mundo esperan febrero con muchas ansias y no necesariamente por San Valentín o los octavos de final de la Champions League. Los fanáticos del fútbol americano tienen su navidad atrasada en las primeras semanas del segundo mes del año con el Super Bowl. No obstante, la final de la NFL engloba algo mucho más grande que un partido definitorio: comerciales, personalidades, tours y mucho dinero engalanan la cita que este año protagonizarán Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers.

Conoce todos los datos necesarios para disfrutar del partido que se llevará a cabo este domingo 02 de febrero desde el Hard Rock Stadium, en Miami. El duelo está programado para las 6:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN y Fox Sports.

-Super Bowl 2020 horarios en el mundo-

País Horario México 5:30 p.m. Perú 6:30 p.m. Ecuador 6:30 p.m. Colombia 6:30 p.m. Bolivia 7:30 p.m. Venezuela 7:30 p.m. Argentina 8:30 p.m. Chile 8:30 p.m. Paraguay 8:30 p.m. Uruguay 8:30 p.m. Brasil 8:30 p.m. España 00:30 lunes 03/02

-Miami, sede del centenario de la NFL-

La NFL cumple su centenario de vida y planea cerrar la temporada a lo grande. La organización eligió a Miami como la sede del Super Bowl LIV y designó al lujoso Hard Rock Stadium para albergar el magno evento.

La ciudad recibirá su undécimo Super Bowl y se convertirá en la ciudad que más finales ha albergado. El partido del domingo marcará el fin de una racha de más de 10 años si tener este evento en Miami. Hasta la temporada pasada, New Orleans y Miami se encontraban empatados con 10 finales albergadas.

El Hard Rock Stadium será la sede y saben que serán parte de la historia en la NFL. “Estamos felices de ser anfitriones del récord y undécimo Super Bowl en el sur de Florida", se lee en la página web oficial del estadio días previos al Super Bowl LIV.

El recinto multiusos tiene capacidad para 65,326 personas.

El Hard Rock Stadium albergará el Super Bowl 2020 | Foto: USA Todas Sports

-Un fin de semana para gastar una millonada-

“Miami por si sólo siempre es extravagante, le agregas el Super Bowl encima de todo eso y tienes la receta perfecta para la decadencia y extravagancia”, expresó David Grutman, dueño y socio de varios de los clubes y restaurantes más exclusivos en South Beach como LIV, Story y Swan. El exitoso empresario le ha apuntado fuerte a la final de la NFL como una oportunidad para generar ingresos.

Asimismo, los paquetes turísticos incluyen al ‘Supertazon’ como atractivo. Un paquete incluye un crucero de cuatro días en un yate privado por el Caribe después del juego y que cuesta 720.000 dólares. Otra de las alternativas es tener una cena con la exestrella de los Patriots Rob Gronkowski para terminar el fin de semana.

Miami Gardens (United States), 28/01/2020.- Grow lights illuminate the turf during preparations for Super Bowl LIV at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, USA, 28 January 2020. Super Bowl LIV will feature the San Francisco 49ers and the Kansas City Chiefs at the stadium on 02 February. (Estados Unidos) EFE/EPA/TANNEN MAURY

Sam Soni de Location Experiences indicó que el mejor paquete del Super Bowl el año pasado en Atlanta tuvo un costo de 17.500 dólares. Este año los paquetes más lujosos van de los 20.000 a los 35.000 dólares e incluyen boletos para el juego, una fiesta previa y un espectáculo con el cantante Darius Rucker, así como la oportunidad de compartir con leyendas del fútbol americana como Dan Marino y Marcus Allen.

Estos son algunos de los paquetes más exóticos y costosos:

Paquete Precios Incluye Shaquille O’Neal’s Fun House 30.000 a 100.000 dólares El paquete más caro incluye 20 boletos para el juego y una oportunidad de pasar tiempo con Shaq, seguridad privada y 30 botellas de champaña y licor para olvidar cualquier remordimiento de compra Patriots Rob Gronkowski at Gronk Beach 100.000 dólares Incluye 20 boletos para el juego y todas las amenidades que incluyen una mesa, servicio de bebidasa, además de que se detendrá en tu mesa para conversar Hotel South Beach 1.5 millones de dólares para 20 personas Incluye avión, boletos para el juego, un mayordomo privado, estadía en 10 casas con vista al mar, cena privada y un gurú personal

-La reventa, un negocio a la altura del Super Bowl-

4700 dólares es el precio, en reventa, de la entrada más barata para el partido del domingo entre Chiefs vs. 49ers. Desde que el 19 de enero empezó la reventa, tras conocerse a los finalistas de esta edición del Super Bowl, los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City, el precio promedio alcanzó un máximo de 7.000 dólares.

Para la edición 2020, se espera un aumento de la presencia de los latinos debido a la cercanía de Miami con los países latinoamericanos, además de la presencia de Shakira y Jennifer López en el show de medio tiempo. En 2019 aficionados de 100 países compraron entradas en comparación con los 71 países de 2015, según informó la plataforma de ventas StubHub.

Los mercados que cuentan con el mayor crecimiento en las ventas de la NFL en los últimos cinco años son Japón (112 % de crecimiento), España (81 %), Brasil (80 %), Irlanda (75 %), Alemania (61 %) y México (43 %).

En cuanto a las ventas de entradas exclusivamente para el Super Bowl en los últimos cinco años, el mayor crecimiento (2.716 %) se ha dado en las operaciones con Brasil, seguido de Alemania (645 %), Japón (162 %), México (47 %), Hong Kong (40 %) y Costa Rica (19 %).

-Las caderas no mienten en Miami-

Para la edición 2020, la NFL eligió a dos iconos musicales latinos para el show de medio tiempo. Este se ha caracterizado por tener comerciales de alta gama dentro de sus pautas comerciales y un concierto con alguna estrella del momento. En Miami estarán presentes Jennifer López y Shakira. La novedad la dará Facebook con su primera publicidad con Sylvester Stallone.

Super Bowl 2020: se espera que se una final super atractiva | Foto: USA Today

Hace unos días se filtró una imagen con el posible repertorio de ambas para el show. Jennifer Lopez abriría el tradicional segmento musical de medio tiempo del partido con “Get right”, antes de seguir su repertorio con “Waiting for tonight”, “Booty” y -junto al rapero y cantante estadounidense Ja Rule- “I’m real” y “JFTB”.

Después llegará el turno de Shakira, que interpretará “She wolf”, “Powerful”, un popurrí que enlazará “Chantaje” con “La tortura” y “Me gusta”, “Beautiful liar” -acompañada por Beyoncé-, “Whenever wherever” y “Belly dance”.