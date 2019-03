WWE Fastlane 2019: día, hora, canal y predicciones del último evento previo a WrestleMania 35

La última estación previo a WrestleMania 35, llegada con grandes peleas. WWE Fastlane 2019 se llevará a cabo este domingo desde las 7:00 p.m. desde el Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio. Para ver evento de lucha libre en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La transmisión de WWE Fastlane 2019 estará a cargo de Fox Action. Canal que puede verse por Movistar TV y DirecTV. Estos canales son Premiun y tienes que afiliarte para poder vivir este evento. Otra de las opciones es afiliarte a WWE Network donde podrás ver este show completamente gratis. También sigue las peleas en vivo, minuto a minuto por nuestras múltiples plataformas.

WWE Fastlane 2019: horarios en el mundo

Perú - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

​México - 5:00 p.m. KickOff | 6:00 p.m. Evento principal

Colombia - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Ecuador - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Argentina - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

Chile - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

​Brasil - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

España - 00:00 a.m. KickOff | 1:00 a.m. Evento principal (Lunes)

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal



WWE Fastlane 2019: previa del evento

WWE Fastlane 2019: previa del evento. (Foto: WWE).

Todo está listo para este gran evento de la WWE. Los fanáticos de la lucha libre están a la espera de Fastlane porque saben que luego de este show sigue WrestleMania 35.

Fastlane 2019 tendrá grandes peleas. Una de las más esperadas es la de Daniel Bryan vs. Kevin Owens por el título mundial de la WWE. En un inicio iba a pelear Kofi Kingston, pero Vince McMahon lo sacó de la cartelera.

También se dará un gran duelo en la rama femenina. Becky Lynch y Charlotte Flair buscan llegar al evento más grande. Cabe resaltar que si 'The Man', se lleva la victoria podrá pelear por el título femenino ante Ronda Rousey y Flair en WrestleMania 35.

Sin duda, el regreso más esperado por todos se dará en Fastalane. The Shield (Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins) se enfrentará al grupo conformado por. Drew McIntyre, Baron Corbin y Bobby Lashley.

Roman Reigns regresó y le pidió a Seth Rollins y Dean Ambrose formar equipo. Ambos aceptaron y The Shiel vuelve para dar un gran espectáculo.

WWE Fastlane 2019: cartelera y predicciones del evento

WWE Fastlane 2019: cartelera y predicciones del evento. (Foto: WWE).

-Rusev & Shinsuke Nakamura vs. Big E & Kofi Kingston: ganan The New Day.

-Rey Mysterio vs. Andrade (con Zelina Vega): Andrade podría ganar la pelea.

-Campeonato por Parejas de SmackDown Live: The Usos (c) vs. Shane McMahon y The Miz: los campeones retienen su título.

-Campeonato Femenino de SmackDown: Asuka (c) vs. Mandy Rose: la campeona tiene todo para retener su campeonato.

-The Shield (Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins) vs. Drew McIntyre, Baron Corbin y Bobby Lashley: aquí podría haber una sorpresa y ganaría el grupo conformado por Corbin.

-Triple Amenaza por los Campeonatos por Parejas de RAW:

The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) (c) vs. Aleister Black y Ricochet vs. Bobby Roode y Chad Gable: los campeones seguirán con su cinturones.

-Campeonato por Parejas Femenino de WWE: Sasha Banks y Bayley (c) vs. Tamina y Nia Jax: las campeonas retienen su título.

-Charlotte Flair vs. Becky Lynch: The Man se llevaría la victoria.

-Campeonato de WWE: Daniel Bryan (c) vs. Kevin Owens: KO ganará la pelea y se coronaría como nuevo campeón.