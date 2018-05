La cartelera para 'Money In The Bank', evento que juntará nuevamente a ambas marcas, no está totalmente definida. Por ello, este lunes desde las 7:00 p.m. (EN VIVO ONLINE por FOX Sports 2) en el show de WWE RAW pueden haber novedades al respecto.

En el último RAW, la triple amenaza tuvo como ganador a Finn Bálor quien derrotó a Sami Zayn y Roman Reigns. Pero la victoria del irlandés tuvo un factor externo.

Y es que la aparición de Jinder Mahal para atacar a Reigns fue determinante para que el peleador de origen samoano se vaya derrotado.

En la velada inglesa estos dos peleadores mencionados podrían tener un enfrentamiento para saldar la cuenta pendiente.

Este show tendrá como escenario al The O2 de Londres y contará con la presencia de Braun Strowman, Kevin Owens,Seth Rollins, Sasha Banks y Nia Jax.