“Mi objetivo en el boxeo es ser el mejor de la historia”, golpeó con la contundencia de un recto Saúl ‘Canelo’ Álvarez. La noqueadora declaración brindada a ‘Los Ángeles Times’ cargaba una premisa implícita: conseguirlo también lo convertiría en el mejor púgil mexicano. Más cerca de lo segundo que de lo primero, el hijo de Guadalajara tiene en el año 2020 la gran oportunidad de acercarse a tremendo logro.

Con nombres tan rutilantes en el firmamento pugilístico mexicano tales como: Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, Ricardo ‘Finito’ López o Julio ‘El César del Boxeo’ Chávez, Saúl ‘Canelo’ Álvarez puede levantar la vista y saber que también podría brillar en el privilegiado club. Pero, ¿qué le falta para ser considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia?

“Tenemos que admitir que ‘Canelo’ se está convirtiendo en el mejor boxeador mexicano de toda la historia”, soltó también el ex boxeador y aún promotor de ‘Canelo’ Álvarez, Óscar de la Hoya. El estadounidense brindó la declaración luego que el azteca venciera al ruso Sergey ‘Krusher’ Kovalev. El triunfo también le permitió consagrarse con un nuevo título mundial y su consagración en cuatro distintas divisiones, tal y como lo hicieran: Leo 'Terremoto’ Santa Cruz, Erik ‘Terrible’ Morales, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez y Jorge ‘Travieso’ Arce. De ahí en más, es terreno desconocido para los aztecas: ninguno nunca antes ha conseguido cinturones en cinco divisiones.

¿A quiénes tiene que vencer 'Canelo'?

“Hay buenos prospectos que le podrían hacer pelea; pero, no hay ninguno que tenga un récord inapelable o sea una figura consagrada. ‘El Canelo’ se arriesga peleando contra los otros, más que los otros contra él”, afirma el periodista deportivo especializado en boxeo Ricardo Montoya. “Creo que una tercera pelea con Golovkin le vendría bien al ‘Canelo’, no tanto al boxeo. Golovkin, que es el único otro nombre importante que aparece en la lista, está de bajada. En su última pelea evidenció un decrecimiento. Me animaría a decir que ‘Canelo’ la ganaría por nocaut. También creo que ‘Canelo’ está llegando a su pico. Esa pelea lo terminaría de consolidar. Le convendría mucho”, sostiene.

La última batalla del kazajo Gennady ‘GGG’ Golovkin fue ante el ucraniano Sergiy ‘The Technician’ Derevyanchenko. Sin el poder de antes y siendo aún más notorio su falta de juego de piernas, Golovkin vio el triunfo de manera ajustada. Nunca antes había estado en esta situación hasta que enfrentó a ‘Canelo’ en el 2017. Regalando dos notables batallas al mundo pugilístico, la primera fue empate y la segunda derrota. Una tercera contienda podría terminar con una gran trilogía que, además, permitiría al azteca acercarse a su objetivo. “De las dos con Golovkin, por lo menos la primera la pierde; sino, la pierde las dos", vuelve a sostener Ricardo Montoya.

Coincide también el periodista deportivo especializado en boxeo Juan Carlos Ortecho. El profesional también sostiene que una batalla con Golovkin debería darse. “Yo creo que debería pelear con Golovkin en este 2020 pues no le ha ganado convincentemente. La primera a mi me parece que la ganó Golovkin incluso. No la ha pasado bien contra Golovkin. No lo ha podido dominar. A pesar de que Golovkin no es el ‘GGG’ de antes, no es el de hace cinco años o más tal vez. Igual tiene un estilo que le incomoda bastante a ‘Canelo’. Y también los que manejan su carrera no quieren arriesgarlo. Pero para cimentar su legado tiene que superarlo".

Otro de los boxeadores que aparece en la lista es el británico Callum ‘Mundo’ Smith. Púgil británico de los pesos supermedianos que podría significar un reto interesante para la carrera de ‘Canelo’ Álvarez. Con mayor alcance y siendo el número uno de la categoría, su trayectoria no es aún lo bastante conocida en Estados Unidos y esto podría dificultar una negociación. Dejando los números de lado, es el reto que el mexicano no debería evitar.

“El otro con el que debería pelear es Callum Smith. Yo creo que Canelo le gana; pero igual debería despejar las dudas y con esos dos. Después hay otros que están en la órbita. Los hermanos Charlo, Demetrius Andrade. Primero Golovkin para que despeje las dudas y cierre el capítulo, y Callum Smith porque de los que está en la categoría es de los que viene creciendo más”, comenta Juan Carlos Ortecho.

“Callum Smith me suena interesante; pero, todavía no tiene nombre. Tu le preguntas a la mayoría y van a ir a revisar quién es. Y en semipesado no hay pues un supercampeón. El problema del boxeo es que carece de figuras importantes. Es una mala época para ‘El Canelo’. En semipesados y medianos no hay. Creo que le está pasando lo que le sucedió a Monzón, que tenía que pelear varias veces con el mismo rival”, indica por su parte Ricardo Montoya.

Frank Bruno quizá sea el hombre más valiente en subir a un ring de boxeo. Probó su suerte peleando dos veces contra el mejor Mike Tyson posible. En facultad de condiciones, 'Iron Mike’ lo noqueó en la primera lucha y, como si el castigo no hubiera sido suficiente, subió otra vez al ring solo para quedar inconsciente nuevamente. Pero, dejó una gran frase para la posteridad: “El boxeo es simplemente un negocio con sangre”.

“Negocio”, esa palabra deben dejar de lado ‘Canelo’ y De la Hoya para que sus frases se cumplan. O, al menos, puedan mirar al firmamento de estrellas mexicanas y ver como Saúl Álvarez brilla un poco más que las otras.

Te puede interesar...

De Rossi deja Boca