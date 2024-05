Bryan es figura en Argentina y eso se celebra en la Videna de San Luis. El más feliz: Jorge Fossati. A poco de iniciarse la Copa América 2024, el entrenador uruguayo lo convocó para los amistosos previos al torneo continental, pero tiene muchas chances de incluso meterse en el once titular. En medio de su gran presente, El Comercio conversó con destacados periodistas quienes analizan al extremo nacional.

¿Bryan Reyna debe ir a la Copa América y ser titular? ¿Qué le hizo bien del fútbol argentino?

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Creo que para convocarlo sí , de titular el juego de Fossati no se acomoda a lo que puede brindar Reyna.

2. Si bien no anota mucho, el desarrollo de su juego en un medio tan difícil como el argentino hace que haya ganado en confianza y en algunos temas que en la Liga peruana no iba poder superar, como por ejemplo que su habilidad sea puesta al servicio del equipo y sea de utilidad.

Que clase la de Bryan Reyna para definir. GOLAZO de Belgrano. 😮‍💨🇵🇪



pic.twitter.com/pWlGgpolyv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 25, 2024

Omar Dávila - Fundador de El Bocón

1. Bryan Reyna forma parte de la camada de relevo y debe ir a la Copa América.

2. En un medio más competitivo e intenso como es el fútbol argentino, ha sabido ganarse un lugar, ser titular de su equipo y ganar un ritmo de juego que pueda aportar a la selección.

Eddie Fleischman - Colaborador de El Comercio y Willax TV

1. Debe ir a la Copa América, es de los pocos delanteros que tenemos fuera con continuidad.

2. Le hizo bien ir a un fútbol más intenso y riguroso, más exigente en lo físico y más competitivo en general. Se mejora cuando se compite en mayor nivel.

Bryan Reyna Sus números en 2024 con Belgrano Copa Sudamericana Partidos: 6 Titular: 5 Asistencias: 1 Grandes ocasiones creadas: 1 Porcentaje de regates completados: 65% Porcentaje de duelos ganados: 53%

Liga Profesional de Fútbol Partidos: 3 Titular: 2 Goles: 2 Asistencias: 1 Grandes ocasiones creadas: 1 Porcentaje de regates completados: 58% Porcentaje de duelos ganados: 52%

Copa de la Liga Profesional Partidos: 9 Titular: 8 Goles: 2 Grandes ocasiones creadas: 1 Porcentaje de regates completados: 50% Porcentaje de duelos ganados: 46%

Vía: SofaScore

Pamela Fernández - Ovación

1. Sí. Sin lugar a dudas. Hoy es uno de los jugadores más desequilibrantes que tenemos en la selección. En el 1vs1 puede crear mucho peligro. El fútbol argentino le ha dado más intensidad y explosión a su juego.

2. Hoy es un “fijo” para la Copa América y me animaría a decir que también para el once titular. Está entrando a una etapa de madurez en su juego y tiene que consolidarlo. Una deuda pendiente de Reyna es mejorar más en su definición. Aún no ha tocado techo.

Franco Lostaunau - ESPN

1. Para mí, sí debe ir a la Copa América, pero creo que es uno de los jugadores a los cuáles la formación y el sistema de Fossati se le complica para encontrar una posición, porque es un extremo. En el 3-5-2, los extremos no tienen cabida porque los laterales volantes, son más volantes que extremos. Fossati a Grimaldo lo ubicó de tercer volante por izquierda y esa puede ser la posición de Reyna. Hasta creo que puede ser un segundo delantero, pero al decirte esto, te digo que será suplente y que sería llamado como alternativa, para cambiar la historia de un partido.

2. En Argentina le va bien, yo creo que está en un proceso de adaptación, que el fútbol argentino, no te perdona dejar de correr o no sudar la camiseta. En el tema de las estadisticas y la lectura de entender el juego. Es un buen jugador, desequilibrante, tiene minutos y fue una buena decisión de venir al fútbol argentino. Esperemos que le vaya bien.