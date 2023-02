Por la señal de Gol Caracol TV y DIRECTV Sports , no te pierdas el partido entre las selecciones de Colombia vs. Paraguay por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 . Las acciones se desarrollarán este viernes 3 de febrero, desde las 20:00 (hora local), en el estadio El Campín de Bogotá. Cabe mencionar que la transmisión también se verá live streaming vía DIRECTV Go, Caracol Play y El Comercio , minuto a minuto.

VIDEO RECOMENDADO EL COMERCIO | Así fue la victoria de Colombia vs. Argentina por la fase de grupos. Video: @FCFSeleccionCol