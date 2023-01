Vía Gol Caracol TV y DIRECTV Sports (DIRECTV Go), sigue en vivo el partido por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 entre Colombia vs. Uruguay en el estadio El Campín de Bogotá desde las 20:00 (hora local). Los ‘cafeteros’ terminaron en el segundo lugar del Grupo A con 8 puntos, mientras que los ‘charrúas’ fueron primeros del Grupo B con 10 unidades. Ahora, ambas escuadras medirán fuerzas en un cotejo de pronóstico reservado que también podrás seguir live streaming vía El Comercio.

