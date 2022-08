Ha pasado casi una semana desde su primera conferencia de prensa como técnico de la Selección Peruana y Juan Reynoso ha dejado muy buenas sensaciones entre los expertos del fútbol en nuestro país. De esta manera, en una encuesta hecho por este diario, figuras y periodistas responden dos interrogantes para entender la elección de Reynoso como técnico de la ‘Blanquirroja’ y los cambios a futuro en el equipo.

¿Estás de acuerdo con la elección de Juan Reynoso como técnico de la selección y por qué?

1. Diego Rebagliati - panelista en Al Ángulo

Si estoy de acuerdo con que Reynoso sea el técnico. Creo que ya le tocaba, es el técnico peruano más exitoso del momento, y estaba libre y sin equipo. Ante las circunstancias de que no continúe Gareca, que hubiera sido lo ideal, creo que Juan Reynoso era el indicado.

2. Jampool Cuadros - reportero en América Deportes

Sí. Es un técnico que puede potenciar la identidad de la selección. Conoce en carne propia el fútbol peruano y sus jugadores. Su estilo es vanguardista y los resultados de su carrera lo respaldan. Puede mejorar lo avanzado por Gareca y tiene un perfil de vida con credibilidad. Si convence a sus jugadores, estará más cerca de triunfar.

3. Bruno Rivas - editor general de la revista Sudor

Me parece que Juan Reynoso es el técnico peruano más capaz en la actualidad. Creo que su trayectoria a nivel local e internacional le dan los galardones necesarios para poder dirigir una selección peruana. Elegirlo a él dentro de las opciones nacionales que había está bien. Sin dudas tiene todos los requisitos técnicos.

4. Fernanda Huapaya - periodista en RPP Noticias

Estoy de acuerdo con la designación de Juan Reynoso como nuevo entrenador de la Selección Peruana porque, entre las posibilidades que se manejaban en la previa, es la más conveniente. En principio, es un entrenador con amplia experiencia en el fútbol nacional e internacional que demuestran su capacidad como un estratega acostumbrado a la alta competencia. Además, como valor agregado, conoce de cerca el fútbol nacional en calidad de futbolista de la misma selección y tras haber dirigido -y campeonato- en el torneo nacional. Por ejemplo, ha pasado por los dos equipos más grandes el país -Alianza Lima y Universitario de Deportes- y conoce la idiosincrasia del futbolista peruano, factor fundamental que puede ayudar a hallar y repotenciar a jugadores del torneo local tomando en cuenta que este es un nuevo proceso, además de contar con jugadores que ya están consolidados en la selección. Incluso, desde el plano emotivo, y tal como lo indicó en la propia conferencia de prensa, dirigir a su propia selección implica el reto más importante de su carrera y, sin duda, es una motivación personal.

5. Alexandra Horler - panelista en ESPN

Si creo que Reynoso es una buena elección para la Selección porque me parece que es un técnico que no solamente conoce al jugador peruano y cómo juega, el estilo del fútbol peruano, sino que además, es un entrenador que ha sido exitoso no solo en el Perú sino también lo ha demostrado en el extranjero en México. Creo que ha crecido mucho, viene bien preparado, conoce a los jugadores y puede sumar mucho al equipo.

6. Nathalie Tacchino - autora del libro Apoderándose del área

Estoy optimista con la elección de Reynoso. Llega a la selección con más experiencia, más años, más maduro como él mismo manifiesta y con logros importantes en México. Esperemos que se sepa rodear bien y logre un buen e inteligente trabajo de equipo como lo hizo Gareca, y se integre y conecte bien con los jugadores y por ende con la hinchada.

7. Talía Azcárate - panelista en DirecTV

La verdad que si estoy de acuerdo con la elección de Reynoso. Creo que capacidad le sobra y ha hecho el recorrido necesario para ser campeón a nivel local e internacional. Habría que ver el tema del liderazgo positivo, no es solamente tener un buen universo de jugadores o tener el camino maso menos hecho por Gareca con el trabajo que se hizo, sino poder conectar con los jugadores y sacar lo mejor de ellos. Pienso que Reynoso es muy metódico, muy estudioso. Esta nueva era abre las puertas para elementos que vienen pasando por un gran momento.

8. José Luis Carranza - exfutbolista

Es un técnico ideal en este momento. Sabe cómo es el futbolista peruano y lo difícil que es nuestro medio. Tiene que rodearse de las personas indicadas y ahí lo va a ayudar muchísimo Juan Carlos Oblitas. Necesita todo nuestro respaldo.

9. José del Solar - exfutbolista y director técnico

Me parece muy buena decisión, porque dentro de todas las opciones reales que había, es la mejor para la selección. Conoce el medio, al futbolista peruano, el entorno. Espero que le vaya muy bien, lo conozco desde que éramos muy chicos. Es un gran entrenador, lo ha probado aquí y en México, pero además es una excelente persona, un gran muchacho

10. José Chávarri - panelista en Movistar

Es, sin duda, el mejor entrenador peruano de la actualidad. Sus resultados y experiencia a nivel nacional e internacional lo avalan. El haber sido seleccionado y capitán le da un grado de ascendencia importante para manejar un vestuario que históricamente ha sido complicado.

¿Qué debe cambiar, mejorar, para el bien del equipo peruano?

1. Diego Rebagliati - panelista en Al Ángulo

En la medida que logre seguir siendo competitivo y seguir ampliando la cantidad de jugadores vamos a tener una selección que va a pelear la clasificación. A mi gustaría que evalúe la posibilidad de eventualmente jugar en la altura algunos partidos sobre todo con Argentina y con Brasil, porque en Lima en los últimos años hemos perdido con ellos y creo que, así como lo hizo Chile con Argentina, podría existir esa posibilidad de llevar esos partidos a Arequipa o Cusco. Sería interesante evaluar esa alternativa.

2. Jampool Cuadros - reportero en América Deportes

Perú se acostumbró a competir con sus formas, intentando siempre ser protagonista. Me gustaba que Gareca le dé libertad a sus jugadores para construir. Reynoso es más esquemático, de encomendar funciones específicas. Si encuentra el equilibrio entre ambas cosas, el equipo se podría adaptar más rápido a su propuesta.

3. Bruno Rivas - editor general de la revista Sudor

Creo que va más allá de la selección, tiene que ver con algo que se ha querido mejorar y no se ha conseguido en los últimos años y es el tema de ampliar la población de futbolistas peruanos. Los clubes deben transformarse en proveedores de jugadores profesionales, en el sentido que debe haber una línea de carrera que inicie desde menores. Eso no debe suponer quedarse en 3 o 4 equipos, sino un compromiso de todos los clubes. Para mejorar el fútbol peruano se deben dar estos cambios estructurales. Si Reynoso quiere dejar un legado, más allá de clasificar a un mundial creo que debe también participar en ese proceso de reestructuración. En cuanto a la selección, Reynoso tiene su estilo, es un técnico muy frontal y motivador, y muy táctico. Pienso que puede hacer un muy buen trabajo con el grupo.

4. Fernanda Huapaya - periodista en RPP Noticias

Juan Reynoso es un entrenador que, muy posiblemente, tenga otra forma de jugar a la que nos acostumbramos a ver con Ricardo Gareca. Esto considerando que sus equipos suelen priorizar lo defensivo, el juego directo, el orden y el físico. En tal sentido, para potenciar a la Selección Peruana una de sus tareas fundamentales será ubicar o reubicar jugadores para determinados puestos que se ajusten al estilo que piensa proponer. Más allá de que el futbolista peruano crea en sí mismo -expresión ya conocida por Ricardo Gareca-, Juan Reynoso tendrá la labor de continuar con la consolidación del grupo a partir de la inminente ausencia de nombres ya conocidos y la incorporación de otros.

5. Alexandra Horler - panelista en ESPN

Lo que se debe seguir mejorar, además del tema futbolístico, es tratar de contar siempre con jugadores que estén al 100% y no solamente un 80% o un 70%. Por otro lado, creo que se tiene que seguir trabajando es en el tema de la cabeza del futbolista peruano, que el futbolista peruano se la crea, que salga a jugar de tu a tu con el equipo que sea, que fue uno de los grandes logros de Gareca y es algo que debe permanecer y crecer en el tiempo.

6. Nathalie Tacchino - autora del libro Apoderándose del área

Debe probar y dar rotación a los jugadores. Gareca lo hizo en su momento, y con esos cambios y brindando oportunidades a quienes se lo merecían y eran eficaces logramos la clasificación a Rusia. Debe priorizar el equipo frente a las individualidades, como también involucrarse e incidir en tener una Liga 1 e instancias menores fortalecidas para que la selección mayor se nutra adecuadamente con miras a un trabajo a largo plazo.

7. Talía Azcárate - panelista en DirecTV

Creo que eso lo veremos a través de las manos de Reynoso. Pienso que el primer amistoso que se va a jugar frente a México en setiembre tendremos una idea de lo que pretende plasmar y maso menos quiénes también pueden ser posibilidad. Hay muchas cosas que deben de cambiar en cuanto a la liga y los ascensos, hay una reestructuración del torneo local que es necesaria, y un trabajo en menores distinto para poder sacar algunos elementos de ahí.

8. José Luis Carranza - exfutbolista

¿Cambiar? Es un gran entrenador, hay que ayudarlo, tenerle paciencia, nada más.

9. José Chávarri - panelista en Al Ángulo

Hay dos cuestiones pendientes fundamentales: La mejora del torneo peruano y la renovación en la selección a través, entre otras formas, del Scouting internacional.