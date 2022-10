Desde que fue nombrado entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, como parte de sus actividades, asistió a los trabajos de los diversos clubes de la Liga 1, ya sea en la capital o el interior del país. Sin embargo, se desconoce registro alguno con relación a un acercamiento con Alianza Lima. Al respecto, el DT dio una explicación.

“Hemos hablado, hemos intentado ir. Ese tema no aplica que lo mencione en este momento, seguro terminada la conferencia, trascenderá lo que ha pasado, pero hoy estamos hablando de los jugadores convocados. La intención fue visitarlos presencialmente, ver entrenamientos. Ya fue el comando técnico a ver un partido en Matute, también de visita en Huancayo. Pero bueno, lo otro, a esta edad, quiero tomarlo como parte del folclore y si me interesa más hablar de los convocados que temas que realmente no suman”, expresó.