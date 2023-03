Día caluroso en la Videna. Saben que tienen que moverse con rápidez, y no solo nos referimos a las indicaciones que da Pablo Zegarra a sus dirigidos en la Selección Sub 17, sino al trabajo que se tiene que hacer en las oficinas para que el Mundial Sub 17 se realiza en el Perú.

Como se sabe, el último miércoles se hizo público que el Perú podría perder la sede del Mundial debido a que el gobierno va a destinar el presupuesto del evento a la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias.

En una movida rápida, la FPF se comunicó con las autoridades de gobierno para que el mundial se realice en estadios de Lima y Callao, sin perjudicar el trabajo que se tiene pensado hacer en ciudades como Chiclayo y Piura.

Los trabajos

Deporte Total pudo conocer que la noche del mismo miércoles, el Ministerio de Educación firmó la carta de garantía de parte del gobierno para que se se realice tal como lo sugirió la FPF: La sede solo sería en Lima y Callao.

Los estadios que se tienen en mente son las del Estadio Nacional, el recinto de San Marcos, el Alberto Gallardo. Lo que El Comercio sabe es que las principales obras a realizar son mejorar las canchas de San Marcos y el Miguel Grau, elevarlas a la categoría FIFA Quality para recibir el Mundial.

La carta firmada por el gobierno peruano ya está en manos de la FIFA y será el ente máximo del fútbol quien decida si se aprueba el plan de tener a Lima y Callao como sedes, ya que no solo se trata de estadios, si no de sedes de entrenamientos, capacidad de transporte e incluso de hotelería.

Hasta hoy no ha habido ningún comunicado oficial de parte de la FIFA. Lo que hemos podido conocer es que, en unos días, quizás la próxima semana, se realice una visita oficial de parte de la FIFA para analizar lo que viene pasando.

El equipo

La selección viene entrenando al mando de Pablo Zegarra para el Sudamericano que inicia la próxima semana en Ecuador. A la selección peruana le tocará jugar la primera fase en Guayaquil. Está en el grupo B junto a Argentina, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Los tres primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final donde se definen los clasificados al Mundial.

Partido Fecha Hora Perú vs. Bolivia 31 de marzo 4:30 p.m. Descansa fecha 2 Perú vs. Paraguay 4 de abril 7:00 p.m. Perú vs. Argentina 6 de abril 7:00 p.m. Perú vs. Venezuela 8 de abril 7:00 p.m.

Este jueves, Pablo Zegarra atendió a la prensa y aseguró que ellos trabajan pensando en el Sudamericano, aunque reconoce que las noticias de que el Mundial no se juegue en el Perú sí distrae a sus jugadores.

“La ilusión la tenemos todos. Los chicos son los más interesados porque son los que van a participar. Ellos tienen que olvidarse de eso, porque uno de los mensajes que les damos es que tienen que aprovechar el hoy, y hoy lo más cercano es el Sudamericano”, declaró Pablo Zegarra.

Sobre el ambiente, lo que pudimos saber es que el comando técnico está ‘cuidando’ a los jóvenes jugadores. Se habría decidido no exponerlos ante la prensa para que no tengan la responsabilidad de dar explicaciones por temas que no les correspondan.

Se está trabajando mucho en los temas de exposición de los jóvenes tanto a nivel de prensa como a nivel de redes sociales para que se concentren en el trabajo que tienen que hacer como seleccionados nacionales.

La bicolor viajará este martes rumbo a Guayaquil para el Sudamericano y en el plantel estarán dos jugadores de ascendencia peruana que vienen desde Alemania. Felipe Chávez Fischer (Bayern) y Phillipp Eisele (Frankfurt) estarán en el torneo sudamericano.

