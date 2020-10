Edison Flores por fin pudo volver a las canchas, luego de más de un mes de ausencia por una lesión. Eso sí, ‘Orejas’ tuvo que usar un protector facial para el encuentro entre DC United y Chicago Fire. Ya con esa buena noticia, el mediocampista habló con la prensa de varios temas: su vuelta, el momento del equipo y la selección.

“Dentro de todo me sentí bastante bien, no es fácil jugar con una máscara de protección pero ahí nos acomodamos. En los entrenamientos me siento cada vez mejor y con mucha más confianza”, dijo Flores, en diálogo con el periodista Nick Negrini de Sport Pulso.

Si bien confesó sentirse cómodo en Estados Unidos y en su equipo, Edison Flores lamentó que los malos resultados terminaran por la salida del técnico Ben Olsen. “Honestamente, no es un gran momento para el club y para nosotros. Ben estuvo aquí durante toda mi estadía y un montón de años en el club. Fue una gran pieza para nosotros y por ello tengo que darle las gracias por darme confianza cuando nos dirigió y ojalá algún día me pueda volver a dirigir”, indicó.

Sobre su ausencia en la selección peruana para los partidos ante Paraguay y Brasil por Eliminatorias a Qatar 2022, precisó que “uno siempre quiere estar en su selección, pero también sé que tenemos que respetar los temas sanitarios. Igual me siento muy ansioso de volver”.

Edison Flores ingresó a los 58′ en la derrota 2-1 del DC United frente al Chicago Fire, el último domingo por la MLS. El exintegrante de Universitario de Deportes retornó, tras recuperarse de múltiples fracturas faciales.