Claudio Pizarro, en una entrevista con Raúl Tola para El Comercio y el portal ‘La Locomotora’ rememoró la vez en que se fracturó el cráneo durante el partido contra Perú vs. Venezuela, por la Copa América 2004.

La lesión, tal y como cuenta el ‘Bombardero de los Andes’ fue tan severa que pudo haber agravado su condición si es que no visitaba a un médico a la brevedad posible. “Yo siempre he sido muy positivo y no lo veía así en el momento que pasó porque estaba en plena carrera, lo que quería era recuperarme rápidamente, volver a jugar, eso es lo que tenía en la cabeza. Pero sí, fue un tema bien grave”.

Una expulsión, prácticamente, le salvó la vida: "Yo tuve la suerte de que me sacaran tarjeta roja en ese partido y no seguí jugando. Esa noche tenía mucho dolor de cabeza, llamé a mi mujer y mi mujer me dijo: ‘Nos vamos al doctor ahorita’. Y el doctor fue bien claro: “Te tocaban ahí nuevamente y quedabas”.

Claudio Pizarro explicó que “tenía el cráneo roto y si los pedazos de hueso tocaban la duramadre, que se había hinchado, quedaba. No me acuerdo más porque me hicieron dormir, me pusieron cosas para que baje la inflamación y no pasara lo que pudo pasar”.