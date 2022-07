Oficialmente amigos. Novak Djokovic resistió el domingo el brillo inicial del Nick Kyrgios para asegurar su cuarto título consecutivo en Wimbledon con una victoria por 4-6 6-3 6-4 7-6(3). Tras ello, ‘Nole’ le dijo al tenista australiano que tiene “oficialmente un bromance”

“Es oficialmente un ‘bromance’. Ojalá esto sea el comienzo de una bonita amistad”, sostuvo el serbio destacando además la calidad de su contrincante.

“Nick, volverás”, aseguró el de Belgrado. “Sé que no es fácil hacer caso a las palabras de consolación tras perder una final, pero has demostrado por qué mereces estar entre los mejores del mundo. Te respeto mucho, tienes un gran talento. Ahora estás poniendo todas tus piezas juntas”, añadió.

“Nunca pensé que diría algo bueno sobre ti”, dijo Djokovic entre risas, sobre la complicada relación que mantuvieron en el pasado y que se arregló a partir del pasado Abierto de Australia, cuando Kyrgios apoyó públicamente a Djokovic tras su deportación.

Los números de Djokovic

El serbio, de 35 años, alargó su racha de imbatibilidad en Wimbledon a 28 partidos con mucha frialdad, tras verse eclipsado en un primer set dominado por el saque de Kyrgios.

Al conseguir su séptima corona en Wimbledon, Djokovic aumentó su racha de Grand Slam en individuales a 21, uno menos que el plusmarquista masculino Rafa Nadal.

Sin embargo, la victoria de Novak Djokovic en Wimbledon no evitará el descalabro en el ranking del serbio, que caerá hasta la séptima posición al no poder defender los puntos del año pasado. Nole perderá 2.000 puntos, por el triunfo de 2021, que no ha podido defender ya que la ATP decidió no entregar puntos en este torneo por el veto a rusos y bielorrusos.