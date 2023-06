El Grand Slam de Varillas ya es histórico. Desde el francés Gael Monfils, en 2006, ningún otro tenista consiguió ganar sus tres primeros juegos a cinco sets para llegar a los octavos de final del Abierto de Francia. El peruano lo ha conseguido contra viento y marea, y su participación es sinónimo de aplausos y elogios, como los que no dudó en dar el propio Yzaga que conversó con El Comercio.

-¿Has seguido de cerca a Juan Pablo Varillas en el Roland Garros 2023?

No he podido ver todos sus partidos, pero claramente estoy al tanto de lo que hace. Estoy muy contento por lo que Juan Pablo está haciendo. Ha sido un gran esfuerzo ganar sus primeros tres partidos a cinco sets. No es nada fácil. Realmente fue un gran esfuerzo.

-Después de 29 años, al fin alguien igualó tu marca en el Roland Garros: llegar hasta la cuarta ronda.

Lo de 1994 siempre me trae recuerdos muy bonitos. Ese fue el mejor año de mi carrera por lo conseguido también en el US Open (NdR: derrotó a Pete Sampras, entonces número uno del mundo). Justo viendo los partidos de Juan Pablo recordé que en la tercera ronda del Roland Garros de ese año le gané a (Michael) Chang en cinco sets, así como lo hizo él. Pero solo es eso: recuerdos.

-¿Cómo prepararse mentalmente para afrontar este tipo de partidos ante estos genios; es decir, cómo hacer para no pensar quién está al frente?

Nunca te vas a olvidar de quien está al frente. De hecho, creo que reconocer quién está al frente es una manera de aprovechar el momento y disfrutarlo al máximo. De eso se trata. Porque jugar contra Novak Djokovic, en la cancha central de Peris, es único. Varillas debe pensar eso, saber que al frente está Djokovic, en una oportunidad única, y que puede hacerle un gran partido y -¿por qué no?- ganarle si las cosas le salen bien.

-¿Qué te deja este tipo de partidos de cara al futuro?

El año pasado, Juan Pablo perdió en la primera ronda del Roland Garros tras ir dos sets arriba. Estoy seguro que ahora, cuando iba perdiendo por dos sets en el primer encuentro, en la cabeza tenía la plena confianza de que podía remontar. Lo sabía porque él había sufrido eso. Entonces todas estas cosas, estas experiencias, te van dejando enseñanzas. Jugar ante los mejores del mundo, ante estos genios, mucho más aún. Es una oportunidad brillante para él.

-¿Qué debería significar para el deporte peruano lo logrado por Juan Pablo Varillas?

Para mí, el deportista es el mejor embajador de su país en el mundo. ¿Sabes cuánta gente verá el partido ante Novak Djokovic? ¿Cuánto le costaría al Perú publicitar su nombre en un evento así? Pero lamentablemente las personas que están en la política y están a cargo del deporte no lo ven así. Juan Pablo es un gran embajador de Perú, no solo lo ha sido estos días y ya, lo seguirá siendo.

-Para dimensionar un poco: ¿Lo hecho por Varillas en Francia es similar a la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018? Solo que sin la misma repercusión.

Lo que pasa es que a mí me parece increíble que ser quinto en Sudamérica sea un gran logro en el fútbol. Eso es ser un país chiquito. Para mí lo de Varillas es diez veces más grande que la clasificación al Mundial de Rusia. El esfuerzo de Juan Pablo es mucho más que ser quinto en Sudamérica.

-¿El país debería reconocer más este tipo de logros, no solo en tenis sino en otros deportes que no sean fútbol?

No lo sé. El Perú tiene que reconocer a todos sus deportistas. Pero el cariño de la gente que se percibe en las redes, el que muestra la afición del tenis y el peruano en general, él también lo percibe. El peruano aprecia mucho lo que hacen sus deportistas afuera. Estoy seguro que Juan Pablo siente ese reconocimiento. Que una autoridad lo haga o no, no tiene mucha importancia.

-Varillas contó que para prepararse y estar donde está, tuvo que poner dinero de su bolsillo. ¿Cómo ves esta situación desde afuera?

La federación de tenis tiene que encargarse del tenis amateur, de los chicos, que crezcan y aportar desde ahí. Cuando eres profesional, tienes que bailar con tu pañuelo. La federación no te puede mantener toda la vida. Es mi postura y no todos pueden pensar igual.

-¿Esa postura no aleja a los chicos del tenis?

No creo que los aleje. Lo que pasa es que creo que lo que debe hacer la federación es formar a los chicos, capacitarlos y entrenarlos muy bien, e ir a todos los torneos juveniles posibles. Deben crecer la base. Porque si gastas el poco presupuesto en los profesionales, no alcanzará para nada.

-¿Cómo percibes al tenis peruano en estos años? ¿Hemos mejorado en comparación a tu época?

En los años en los que yo jugaba estaba Pablo Arraya que se ubicaba entre los primeros 40 o 50 del mundo. También restaba Alejo Aramburú que se posicionada en el puesto 120, o Carlos de Laura que jugaba muy bien en dobles. Hoy, el tenis en el Perú se sostiene en esfuerzos individuales y no hay mucho más que ver. No hay una buena cantidad de presupuesto, no hay desarrollo, no hay canchas públicas. La infraestructura es muy pobre y, al final, sin esto último no es posible pensar en un desarrollo sostenible del deporte.

-¿A qué crees que se deba esto último? ¿De quién es la culpa?

Por falta de interés de las autoridades competentes. Las municipalidades deberían desarrollar sus áreas deportivas en sus comunidades. ¿Te imaginas si les pones canchas públicas en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador… o en Arequipa, Cusco, Chilca, Huaraz? Tendríamos un montón de tenistas. Pero no hay ni una sola cancha. Entonces es imposible así.

-Juan Pablo Varillas dijo que le parecía bueno que los extenistas se involucren para buscar el crecimiento del deporte. ¿Por qué te alejaste?

Creo que cada uno tiene su tiempo. Fui capitán de Copa Davis durante varios años, fue un buen aporte el que hicimos. Hoy está Lucho (Horna) ahí. Alejo, Tupi Venero también están cerca del tenis. Pero finalmente cada uno elige un poco su camino.