Georgina Rodríguez recibió una crítica lapidaria a contados días del estreno de su documental, “Soy Georgina”, donde habla del antes y después que tuvo tras convertirse en la pareja de Cristiano Ronaldo.

Uno de los menos entusiasmados con la producción fue Jesús Hernández, hermano de la madre de la modelo, quien aseguró que se encargó de su crianza y denunció que recibió ingratitud a cambio en una entrevista para ‘The Sun.

“Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos, pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, lamentó el tío de Georgina.

“Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país”, agregó en su testimonio.

Todo esto a raíz del encarcelamiento de Jorge Rodríguez, padre de Georgina, cuando fue detenido y sentenciado por tráfico de cocaína en España.

Además de reprochar el desinterés de la pareja de CR7, Jesús Hernández también cuestionó no haber sido informado de la muerte de su cuñado, quien fue extraditado a Argentina tras cumplir diez años de condena.

“Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tiene a las mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo diré”, disparó.

