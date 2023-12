¿Qué están haciendo las autoridades?

En medio de las lluvias e inundaciones, las mujeres de Lambayeque, Piura y Tumbes dicen sentirse abandonadas. Las autoridades del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, que trabajan en estas regiones, tienen identificadas las zonas más vulnerables y sus problemáticas: no hay servicios básicos, no hay pistas, no hay veredas. Las casas son de adobe o de caña, la violencia de género está normalizada y no hay acceso a salud sexual y reproductiva. Pese a que conocen la situación y han intentado, por separado, implementar algunos programas, las cifras no disminuyen. Las autoridades argumentan falta de presupuesto, alta rotación de personal ya capacitado y poca sensibilización de los altos funcionarios con respecto a la violencia de género.

Erick García Alvarado Articulador de Barrio Seguro (Tumbes) “La Estrategia Multisectorial Barrio Seguro es una intervención del Ministerio del Interior. Algunos de los factores de riesgo de estos barrios son el consumo de alcohol, las drogas, la violencia doméstica, de género, la falta de oportunidades laborales y la falta de espacios públicos. La limitación que tenemos es presupuestal. A veces, queremos realizar algún tipo de feria, campaña, atención, pero no podemos”. Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Ulda Ballena Coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) Lambayeque “Trabajo en la oficina de estrategia regional de salud sexual y reproductiva, con sus dos grandes componentes materno neonatal y planificación familiar. Las postas han sido las más golpeadas. Deberíamos tener de 12 a 15 obstetras, pero en los puestos de salud apenas y llegamos a cinco o seis”. Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Alicia Mego Coordinadora del Programa Nacional Aurora en Lambayeque “Falta sensibilización sobre estos problemas. Tenemos una campaña que se llama “También es mi problema”, cuyo propósito es escalar en altas autoridades, pero también en toda la población. Todos tenemos que ser conscientes de que la violencia en niñas, niños y mujeres tiene el mayor índice”. Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Las cifras del norte

Lambayeque, Piura y Tumbes concentran el 11% de la población que vive en Perú: 3,7 millones de personas. El 49% son mujeres.

El impacto de Yaku Desplazados y damnificados

Según datos de las Naciones Unidas, tras el ciclón Yaku 110 mil personas en Lambayeque, Piura y Tumbes fueron desplazadas de sus hogares y no han podido volver a ellos. Por otro lado, 47 mil personas sufrieron diversos daños ocasionados por este fenómeno climático.

Denuncias por acoso en medio del Yaku

Un estudio realizado por la Universidad San Martín de Porres del 2023 reveló que los desastres aumentan el hostigamiento sexual laboral en las empresas. Una de cada tres mujeres sufrió acoso laboral en el norte del Perú. Los efectos incluyen la intención de deserción laboral, comportamientos contraproductivos, días laborales perdidos por acudir a atestiguar y repercusión en su productividad laboral.

Un estado de emergencia casi perpetuo

Desde el fenómeno El Niño del 2017, el gobierno peruano ha emitido 25 declaratorias de emergencia por desastres en Lambayeque, Piura y Tumbes. Estas regiones han pasado, en promedio, más de tres años en esta situación legal, que restringe la libertad personal, la movilidad, el tránsito y la posibilidad de realizar reuniones o asistir a eventos sociales.

Tumbes: ¿Cuántos días por año tuvo provincias o distritos bajo estado de emergencia?

Piura: ¿Cuántos días por año tuvo provincias o distritos bajo estado de emergencia?

Lambayeque: ¿Cuántos días por año tuvo provincias o distritos bajo estado de emergencia?