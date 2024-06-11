Dedicado especialmente a Fredesvinda, Ivonne, Miriam y Consuelo. Así como a todas las víctimas de la negligencia ocasionada por las autoridades que nos gobiernan.
Podríamos hablar de lluvias, de la escasez hídrica, de los deslizamientos, de las pérdidas materiales y de mucho más. Sin embargo, existen otras consecuencias ocasionadas por la emergencia climática que pasan desapercibidas por el Estado.
¿Sabías que una crisis climática incrementa la brecha de la desigualdad de género?
Una crisis climática significa calles y espacios públicos más inseguros; el aumento del riesgo de ser víctima de violencia sexual, hacinamiento y precariedad en los espacios que se comparten con las familias y que exponen a las mujeres a situaciones de violencia; establecimientos de salud, métodos anticonceptivos y chequeos prenatales inaccesibles. Una crisis climática aleja a las mujeres -aún más- de sus derechos básicos.
Este especial es una radiografía del impacto que las crisis climáticas han generado en las mujeres del norte del Perú y en su lucha por dejar de ser invisibles. Ad portas de un inminente fenómeno de El Niño en 2024, acompáñanos a descubrir sus historias y a exigir protección ante una emergencia anunciada. No permitamos que su vulnerabilidad se profundice en medio del desastre.
¿Alguna vez imaginaste que el fenómeno de El Niño afecta particularmente la salud de las mujeres?
En el norte del Perú, las intensas lluvias y los desbordes aíslan a las mujeres o las convierten en cifras que, al ser estadísticamente tan pequeñas, terminan perdiéndose. La violencia contra la mujer también incrementa en medio de una crisis climática. Lamentablemente, la distancia que las separa del Estado no es solo física.
¿Cómo es vivir así?
En el siguiente recorrido conocerás cómo otros peruanos viven el cambio climático y sus impactos. A través de las historias* de tres mujeres del norte del Perú y sus comunidades, podrás identificar los diferentes escenarios que las rodean -lluvias e inundaciones, vecindarios peligrosos y sin accesos, infraestructura inadecuada- y las situaciones que estos contextos las obligan a enfrentar.
Tras seleccionar un personaje, elige un escenario y una situación.
*Nuevas historias.
Personaje:
Fredesvinda
Ivonne
Miriam
Escenario:
Situación:
¿Qué están haciendo las autoridades?
En medio de las lluvias e inundaciones, las mujeres de Lambayeque, Piura y Tumbes dicen sentirse abandonadas. Las autoridades del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, que trabajan en estas regiones, tienen identificadas las zonas más vulnerables y sus problemáticas: no hay servicios básicos, no hay pistas, no hay veredas. Las casas son de adobe o de caña, la violencia de género está normalizada y no hay acceso a salud sexual y reproductiva. Pese a que conocen la situación y han intentado, por separado, implementar algunos programas, las cifras no disminuyen. Las autoridades argumentan falta de presupuesto, alta rotación de personal ya capacitado y poca sensibilización de los altos funcionarios con respecto a la violencia de género.
Erick García Alvarado Articulador de Barrio Seguro (Tumbes)
“La Estrategia Multisectorial Barrio Seguro es una intervención del Ministerio del Interior. Algunos de los factores de riesgo de estos barrios son el consumo de alcohol, las drogas, la violencia doméstica, de género, la falta de oportunidades laborales y la falta de espacios públicos. La limitación que tenemos es presupuestal. A veces, queremos realizar algún tipo de feria, campaña, atención, pero no podemos”.
Ulda Ballena Coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) Lambayeque
“Trabajo en la oficina de estrategia regional de salud sexual y reproductiva, con sus dos grandes componentes materno neonatal y planificación familiar. Las postas han sido las más golpeadas. Deberíamos tener de 12 a 15 obstetras, pero en los puestos de salud apenas y llegamos a cinco o seis”.
Alicia Mego Coordinadora del Programa Nacional Aurora en Lambayeque
“Falta sensibilización sobre estos problemas. Tenemos una campaña que se llama “También es mi problema”, cuyo propósito es escalar en altas autoridades, pero también en toda la población. Todos tenemos que ser conscientes de que la violencia en niñas, niños y mujeres tiene el mayor índice”.
Las cifras del norte
Lambayeque, Piura y Tumbes concentran el 11% de la población que vive en Perú: 3,7 millones de personas. El 49% son mujeres.
El impacto de Yaku Desplazados y damnificados
Según datos de las Naciones Unidas, tras el ciclón Yaku 110 mil personas en Lambayeque, Piura y Tumbes fueron desplazadas de sus hogares y no han podido volver a ellos. Por otro lado, 47 mil personas sufrieron diversos daños ocasionados por este fenómeno climático.
Denuncias por acoso en medio del Yaku
Un estudio realizado por la Universidad San Martín de Porres del 2023 reveló que los desastres aumentan el hostigamiento sexual laboral en las empresas. Una de cada tres mujeres sufrió acoso laboral en el norte del Perú. Los efectos incluyen la intención de deserción laboral, comportamientos contraproductivos, días laborales perdidos por acudir a atestiguar y repercusión en su productividad laboral.
Un estado de emergencia casi perpetuo
Desde el fenómeno El Niño del 2017, el gobierno peruano ha emitido 25 declaratorias de emergencia por desastres en Lambayeque, Piura y Tumbes. Estas regiones han pasado, en promedio, más de tres años en esta situación legal, que restringe la libertad personal, la movilidad, el tránsito y la posibilidad de realizar reuniones o asistir a eventos sociales.
Tumbes: ¿Cuántos días por año tuvo provincias o distritos bajo estado de emergencia?
Piura: ¿Cuántos días por año tuvo provincias o distritos bajo estado de emergencia?
Lambayeque: ¿Cuántos días por año tuvo provincias o distritos bajo estado de emergencia?
¿Cuándo se acabarán las lluvias e inundaciones en el norte del Perú?
Nunca.
Lo que tiene que acabar es el pésimo desempeño que hay en la prevención y reducción del riesgo de desastres.
Buscador de impactos
Usa nuestra herramienta para conocer qué consecuencias han dejado los fenómenos climáticos en la vida de las mujeres del norte del Perú.
Mapa de accesos
Conoce dónde se encuentran los lugares en los que viven las mujeres más vulnerables del norte del Perú y el nivel de acceso que tienen a establecimientos de salud del primer nivel, Centros de Emergencia Mujer (CEM), comisarías y colegios. Si en una situación normal la distancia que deben recorrer para llegar a estos lugares es de una hora, en promedio, en medio de un fenómeno climático el tiempo puede ser hasta siete veces mayor. Las zonas que podrás revisar, a continuación, han sido las más afectadas por las lluvias e inundaciones.
leyenda
Centros de Emergencia Mujer
Comisarías
Colegios
Centros de salud
Zonas afectadas
Haz clic en los íconos del mapa para mayor información
Centro Poblado Monteverde
Este es el caserío de Monteverde, donde todos los servicios básicos, incluidos los mercados, se encuentran a una hora de distancia, a pie.
Caracucho, Morrope
El centro de salud más cercano está en la zona de Caracucho. Las personas -incluidas gestantes, bebés y niños- que quieren recibir atención médica deben caminar entre 52 y 60 minutos por un camino de tierra. No hay transporte público.
Túcume
Durante el ciclón Yaku, 300 personas del caserío de Monteverde, liderados por su teniente gobernadora, Miriam Piscoya, caminaron durante siete horas para llegar a Túcume, uno de los pocos distritos que no se inundó por completo y que cuenta con un establecimiento de salud I-3, donde es posible encontrar algún especialista.
Centro Poblado Monteverde
Este es el caserío de Monteverde, donde todos los servicios básicos, incluidos los mercados, se encuentran a una hora de distancia, a pie.
Caracucho, Morrope
El centro de salud más cercano está en la zona de Caracucho. Las personas -incluidas gestantes, bebés y niños- que quieren recibir atención médica deben caminar entre 52 y 60 minutos por un camino de tierra. No hay transporte público.
Túcume
Durante el ciclón Yaku, 300 personas del caserío de Monteverde, liderados por su teniente gobernadora, Miriam Piscoya, caminaron durante siete horas para llegar a Túcume, uno de los pocos distritos que no se inundó por completo y que cuenta con un establecimiento de salud I-3, donde es posible encontrar algún especialista.
Tumbes
Zorritos fue uno de los distritos más afectados por las inundaciones en Piura. Las mujeres de la asociación Por un bienestar para todos, cuya presidenta es Consuelo Ayala, no pudieron salir de sus casas. Muchas de ellas vivieron episodios de violencia de género. Otras tuvieron que dar a luz en sus casas.
Tumbes
Zorritos fue uno de los distritos más afectados por las inundaciones en Piura. Las mujeres de la asociación Por un bienestar para todos, cuya presidenta es Consuelo Ayala, no pudieron salir de sus casas. Muchas de ellas vivieron episodios de violencia de género. Otras tuvieron que dar a luz en sus casas.
Asentamiento Humanos 4 de Mayo
Durante las inundaciones, decenas de familias del Asentamiento Humano 4 de Mayo, que aún buscan obtener títulos de propiedad, tuvieron que huir, en medio de la noche, para salvar sus vidas.
Asentamiento Humanos 4 de Mayo
Su vicepresidenta, Ivonne Zevallos, explica el peligro que significó aquella caminata liderada por una comisión de mujeres: el asentamiento humano es considerado una zona altamente insegura. Sin embargo, no hay luz ni una comisaría.
Asentamiento Humanos 4 de Mayo
Durante las inundaciones, decenas de familias del Asentamiento Humano 4 de Mayo, que aún buscan obtener títulos de propiedad, tuvieron que huir, en medio de la noche, para salvar sus vidas.
Asentamiento Humanos 4 de Mayo
Su vicepresidenta, Ivonne Zevallos, explica el peligro que significó aquella caminata liderada por una comisión de mujeres: el asentamiento humano es considerado una zona altamente insegura. Sin embargo, no hay luz ni una comisaría.
Una problemática invisibilizada
En el 2015, el Ministerio de la Mujer publicó un folleto en el que se leía: “Mujeres, niñas y niños son 14 veces más proclives a morir que los hombres durante un desastre”. En este,se identificaron los peligros a los que las mujeres y los menores se veían expuestos. “El Estado debe tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres y poblaciones vulnerables para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente su derecho a la vida, a la libertad sexual y a la recuperación de su salud”, se mencionaba entonces y se recomendaba a distintos ministerios y entidades de defensa civil crear un plan de acción.
Nueve años después, no existe rastro de la ejecución de dicho plan multisectorial. Está en manos de nuestras autoridades generar un cambio.
Las protagonistas de esta historia
No permitas que sus historias sigan siendo invisibles. Comparte este especial y hagamos oír sus voces.
Con el apoyo de:
Producción periodística:
Textos e investigación:
Mayté Ciriaco
Edición general:
Ariana Lira
Producción:
Lorena Obregón y Gisella Salmón
Director periodístico:
Juan Aurelio Arévalo
Realización:
Nuevas Narrativas EC:
Coordinación general:
Angela Peña
Diseño:
Marcelo Hidalgo
Programación:
Armando Scargglioni C.
Producción audiovisual:
Dirección:
Wendy Vega
Investigación:
Mayté Ciriaco
Guion y concepto creativo:
Mayté Ciriaco, Wendy Vega
Edición de guion:
Ariana Lira
Dirección de recreaciones:
Bryan Albornoz
Dirección de fotografía:
Billy Flores
Cámara:
Billy Flores, Julio Reaño, Lenin Tadeo, Wendy Vega
Interpretación:
Kristel Cordova, María Eduarda Casimiro, María Isabel Retamozo, Ximena Castro
Locución:
Mónica Panta
Edición:
Wendy Vega
Animación:
Alejandro Infante, Wendy Vega
Asistente de animación:
Gustavo Castillo
Colorización:
Carls Mayo
Sonido y post producción:
Luis Jacobo
Producción:
Alejandro Infante, Mónica Panta
Supervición de edición:
Antonio Alvarez
Producción ejecutiva:
Carlos Salas
Jefe de Núcleo de video:
Daniel Apuy
Producción visual:
Guionista de cómics:
Aarón Ormeño Hurtado
Dibujos de cómics:
Kiomy Kanashiro
Agradecimientos:
Elisa Vivar, Brenda Ciriaco
Producción periodística:
Textos e investigación:
Mayté Ciriaco
Edición general:
Ariana Lira
Producción:
Lorena Obregón y Gisella Salmón
Director periodístico:
Juan Aurelio Arévalo
Realización: Nuevas Narrativas EC:
Coordinación general:
Angela Peña
Diseño:
Marcelo Hidalgo
Programación:
Armando Scargglioni C.
Producción audiovisual:
Dirección:
Wendy Vega
Investigación:
Mayté Ciriaco
Guión y concepto creativo:
Mayté Ciriaco, Wendy Vega
Edición de guión:
Ariana Lira
Dirección de recreacioness:
Bryan Albornoz
Dirección de fotografía:
Billy Flores
Cámara:
Billy Flores, Julio Reaño, Lenin Tadeo, Wendy Vega
Interpretación:
Kristel Cordova, María Eduarda Casimiro, María Isabel Retamozo, Ximena Castro