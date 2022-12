El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, se reunió con la presidenta Dina Boluarte Zegarra, a quien le expresó su preocupación por la compleja coyuntura que atraviesa el país y le hizo llegar un documento con la posición y propuestas en tres frentes: la grave situación política, la economía y el comercio exterior y las relaciones internacionales.

Frente a la grave situación política, el gremio invocó a preservar el orden democrático, respetar la constitución y las leyes, garantizar la seguridad de la propiedad pública y privada, y recuperar el derecho de todos los ciudadanos por circular de forma libre y solicitó la máxima coordinación entre los poderes del Estado encargados de administrar justicia para investigar con celeridad las denuncias y sancionar a todos los responsables de los hechos delictivos perpetrados durante el gobierno de Pedro Castillo.

En lo que respecta a las relaciones internacionales, rechazó los comunicados de Argentina, Bolivia, Colombia y México, en los cuales se incurren en una grotesca intervención en los asuntos internos del Perú, desinformación a la opinión pública internacional; y no se condice con los lazos históricos de amistad entre los pueblos, por lo cual respaldó la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) de llamar a consulta a los embajadores del Perú en esos países.

Economía y comercio exterior

En relación a la situación de la economía y el comercio exterior, ADEX consideró imprescindible respetar el modelo de economía social de mercado establecido en la constitución, garantizar la responsabilidad fiscal y mantener el libre comercio y los acuerdos comerciales internacionales.

“Hacemos un llamado a trabajar intensamente a fin de recuperar la confianza en la economía peruana y reactivar los niveles de inversión privada, nacional e internacional, a la vez de garantizar el desarrollo y funcionamiento de los proyectos de inversión en el país, en especial en el sector minería e hidrocarburos, principal fuente de recursos del país”, refirió el documento entregado a la presidenta Boluarte.

El gremio solicitó al gobierno establecer una estrategia de lucha frontal contra la informalidad y establecer como política de Estado una reducción anual de 3% que permita solucionar esta problemática que socava la sostenibilidad del país e implementar medidas económicas innovadoras para recuperar a las micro, pequeñas y medianas empresas, con especial énfasis en las regiones del país, y con orientación al aprovechamiento de las oportunidades existentes en mercados internacionales.

Resulta urgente reactivar los proyectos de inversión pública en infraestructura física y digital a nivel nacional, haciendo uso de las modalidades de gestión exitosas implementadas en los Juegos Panamericanos –señaló–, e invocamos al gobierno a iniciar la actualización del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, asegurando la dotación de los recursos presupuestales para su implementación.

Mesas sectoriales

El gremio consideró necesario reactivar el trabajo de las mesas sectoriales bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas con el propósito de solucionar las problemáticas específicas; y fortalecer los equipos técnicos, dotándolos de los recursos necesarios a fin de ejercer de manera exitosa la presidencia pro tempore del Perú ante la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, preservando sus fines y objetivos.

En relación a la Alianza del Pacífico, ADEX solicitó gestionar la entrega de la presidencia pro tempore por parte de México al Perú, en cumplimiento del Acuerdo Marco, así como priorizar en la agenda peruana las actividades en beneficio de la Pymes, la acumulación de origen con EEUU, economía circular e industrias 4.0, entre otros.

“Demandamos establecer con urgencia una mesa de trabajo público-privada con la finalidad de diseñar medidas que minimicen el impacto negativo sobre las exportaciones peruanas de la fuerte desaceleración esperada para la economía mundial en el 2023. Consideramos necesario fortalecer PromPerú e implementar una agenda agresiva de promoción internacional de las exportaciones, turismo, arribo de inversiones productivas y el reposicionamiento de la imagen país”, añadió.

En el documento se demandó corregir los cambios realizados a la Ley de Promoción Agraria que generaron la fuga de capitales, y evitar la derogatoria de Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales.

También se deben derogar los cambios a la normativa laboral implementados de manera inconsulta con todas las partes, con el objetivo de reactivar la generación de empleo, reanudar el trabajo del Consejo Nacional del Trabajo y retomar la urgente agenda pendiente en materia laboral.

“Debemos reconstruir la relación entre el sector público y privado. No más confrontación entre peruanos, no más divisionismo, no más medidas que enfrentan a unos contra otros. ADEX se pone a disposición para reconstruir esta relación y trabajar conjuntamente en beneficio del país”, concluyó.