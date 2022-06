El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, presentó el proyecto de ley 2135-2021, que establece la incorporación de un “microdescanso” de 20 minutos a la jornada laboral. De aprobarse la medida, los trabajadores públicos y privados que cumplan una jornada igual o superior a las ocho horas tienen derecho a tomarse un descanso de 20 minutos en el que “quedan exentos de realizar actividades laborales o cualquier otra relacionada a la entidad”.

Por otro lado, este descanso no se puede acumular y en el caso de actividades laborales que no pueden ser objeto de paralización, el empleador y los trabajadores “pactan una condición laboral similar que compense el derecho al microdescanso”. Asimismo, estas pausas no pueden realizarse ni al inicio ni al final de la jornada.

El proyecto ingresó a la Comisión de Trabajo el 30 de mayo pasado.

MIRA | Crisis de fertilizantes aumentará importaciones de alimentos

Menos productividad

Según especialistas consultados, la medida no responde a una necesidad, sino que impone una reducción de 20 minutos de la jornada laboral. “Si antes pagabas un salario por ocho horas de trabajo, ahora las empresas pagarán lo mismo, pero por siete horas y cuarenta minutos. Es una propuesta que además se refiere a disposiciones que ya existen en las pausas activas de salud ocupacional”, afirmó Diego Castillo, socio del estudio Hernández y Cía.

Asimismo, advirtió que la medida podría seguir afectando la productividad laboral. “Si queremos ser más atractivos a las inversiones y generar más incentivos, no se debe aprobar que la producción en el Perú sea más cara en comparación a otros países en los que se realice el mismo trabajo. Se está dando una tendencia de presentar proyectos de ley que otorgan beneficios sin considerar el impacto económico, como el proyecto de ley que propone que el refrigerio se incluya en las ocho horas de trabajo”, remarcó.

LEE TAMBIÉN | Nuevo bono alimentario anunciado por el ejecutivo: todavía no se conoce cómo se distribuirá

Esta reducción de la jornada no solo sería improductiva porque las normativas internas de las empresas ya contemplan pausas activas, sino también porque hay trabajos en los que los empleados pueden tomar unos minutos para descansar sin necesitar una normativa.

“En vez de sacar normas en las que la intención es dar una pausa sin ninguna razón, el proyecto debería vincularse a temas de seguridad y salud en el trabajo y no a temas de divertimento como se está haciendo”, indicó Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors.

“También se podría pensar en hacer la distinción clara entre lo que se hará en un trabajo donde no hay un control estricto de la jornada frente a los trabajos en los que la actividad es continua, como la producción. Este proyecto no tiene ninguna distinción”, advirtió.