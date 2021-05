Conforme a los criterios de Saber más

Engie se alista a iniciar la construcción del parque eólico Punta Lomitas (Moquegua), proyecto que inicia una nueva era de cooperación entre el sector eléctrico y la industria minera. La central eólica convertirá al proyecto cuprífero Quellaveco en el primero 100% verde del país y ayudará a Anglo American “en su licencia socioambiental para operar”, sostiene Rik de Buyserie, CEO de Engie en el Perú. ¿Qué caminos abre este proyecto para la multinacional francesa? Responde el ejecutivo en esta entrevista.

—¿Han evaluado el impacto del panorama electoral en las inversiones de Engie?

Como todos, estamos mirando la situación, pero nunca hacemos política. Lo más importante para nosotros es respetar las decisiones de la población peruana. Y, obvio, como empresa con grandes inversiones en el país, necesitamos estabilidad jurídica y de regulación, y un ambiente en el cual las inversiones pueden continuar porque somos parte de la infraestructura del Perú. No podemos mover una planta de generación y sacarla [del país]. Por eso la estabilidad es importante.

—Ustedes se enfocan mucho en energía renovable, pero ningún candidato aborda ese tema. ¿Esperan que lo hagan en algún momento?

Honestamente, hay un montón de temas más importante en la agenda de los candidatos presidenciales que las energías renovables (RER). ¿Por qué razón? Porque con el parque eólico Punta Lomitas mostramos que podemos hacer un proyecto renovable con un contrato entre dos empresas privadas (que no genera costos para los usuarios). Eso es menos preocupante que la situación sanitaria y de infraestructura, que es más difícil de atacar.

—Punta Lomitas brindará energía verde al megaproyecto Quellaveco. ¿Será su único cliente?

Punta Lomitas es muy importante para demostrar nuestro enfoque futuro de desarrollo, el cual estará basado en construir proyectos de generación renovables. Y la buena noticia para el Perú es que tiene recursos de campeonato en viento, pero también en energía solar. Con eso, puede desarrollar proyectos competitivos y que no necesitan licitaciones ni subsidios. Lo que sí necesitará son clientes que se comprometan [a demandar energía] por un tiempo largo. Y ese es el caso de Quellaveco.

Engie se apresta a iniciar la construcción del parque eólico más grande del país, en Punta Lomitas, Moquegua.

—¿El proyecto llegará a tiempo para suministrar energía a Quellaveco a fines del 2022?

La idea es iniciar su construcción en la segunda mitad de este año, y ponerlo en marcha a finales del primer cuarto del 2023. Todo consumo que Quellaveco va a necesitar antes lo vamos a suministrar con energía verde de nuestras plantas hidroeléctricas. ¿Cuál será la inversión en Punta Lomitas? Es, más o menos, US$300 millones.

—¿Se financiará con recursos propios?

Sí. Estamos mirando el financiamiento con Engie Perú. Tenemos toda la capacidad de financiar. Eso no sería ningún problema.

—¿Punta Lomitas vendría a ser uno de los pocos proyectos RER desarrollados sin necesidad de una subasta?

Correcto. Es el único hoy en día que está totalmente listo para empezar a construir y también será la planta eólica más grande del Perú (260 MW).

—¿Eso significa que no tendrá ningún impacto en el peaje que se carga en los recibos de luz?

Punta Lomitas no forma parte de un proceso de licitación que convoca el Estado. Es la primera planta eléctrica que se va a desarrollar en el Perú con un acuerdo entre dos empresas privadas. Como tal, no generará ningún impacto en el peaje. Ningún consumidor, fuera de Anglo American Quellaveco, va a pagar un centavo de dólar más, porque esto no forma parte de la Prima RER. Además, su precio estará por debajo de todos los otros proyectos RER (US$40 el MW/hora).

—¿Esto va a dar pie al desarrollo de más proyectos RER por parte de Engie?

Sí. Para darte una idea, tenemos un pipeline de proyectos, incluyendo Punta Lomitas, de 1.000 MW entre solares y eólicos, porque estamos convencidos de que otras empresas mineras e industriales van a seguir el ejemplo de Anglo American. Pero, al mismo tiempo, necesitamos cuidar nuestras centrales a gas porque las RER requieren el soporte de otras tecnologías para complementar su producción [debido a su intermitencia].

Punta Lomitas suministrará electricidad al megaproyecto minero Quellaveco, que se convertirá, así, en la primera mina verde del Perú.

—¿En qué tiempo estiman desarrollar este pipeline de proyectos?

Si miramos la puesta en marcha de Punta Lomitas en el 2023, tenemos la capacidad para atender otros proyectos en 2024 y 2025. Pero hay que diferenciar entre nuestra capacidad de construir y financiar proyectos de energías renovables y la demanda de energía. Si ningún cliente pregunta por las RER, no vamos a construir ninguna planta.

—¿No piensan cerrar progresivamente sus plantas con combustibles fósiles para dar cabida a las RER?

Sí. Ya en el 2017 tomamos la decisión de sacar del sistema nuestra planta con petróleo residual Ilo 1, que ahora está en proceso de desmantelamiento. Esto ha reducido nuestras emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un millón de toneladas anuales. También operamos la única planta de carbón del Perú, denominada Ilo 21, la cual sacaremos del sistema eléctrico a fines del 2022. Esto va a reducir nuestras emisiones de CO2 en 850 mil toneladas anuales. Es una estrategia que desarrollamos en todo el mundo desde hace un par de años. La movilidad eléctrica también ayudará a eso.

—¿Cómo avanzan con este tipo de proyectos?

Engie ha cambiado un poco su estrategia a nivel mundial. Eso significa que vamos a refocalizarnos en grandes proyectos de energías renovables e infraestructuras energéticas, como líneas de transmisión y subestaciones. No vamos a invertir más en proyectos de electromovilidad, como cargadores eléctricos y redes de cargadores, pero siempre vamos a promover esta tecnología para desplazar al diesel y la gasolina.

—¿Y los buses eléctricos?

Ya no vamos a invertir en buses eléctricos, pero sí en camiones mineros eléctricos, que es un negocio B2B, y es otro tamaño.

—¿Qué ocurrirá con la división de movilidad eléctrica de Engie?

Engie tiene dos bloques de actividades a nivel mundial: lo que es generación de energía renovable, gas natural e infraestructura energética, y lo que es servicios, facilities y electromovilidad. Engie va a quedarse con el primero y va a vender o poner en bolsa el resto. Eso todavía no está decidido.

Engie dejará de invertir en movilidad eléctrica, para concentrarse en proyectos más grandes de energía solar y eólica. (Foto: Engie)

—Finalmente, ¿han analizado el impacto de la nueva norma de Osinergmin en el sector eléctrico?

Estamos esperando la norma final de Osinergmin, pero si se publica lo que fue prepublicado vamos a ver un aumento inmediato del precio de la energía para los clientes libres (mineros e industriales). Eso sería al toque y puede significar un aumento de hasta 40% . Y la tarifa para los clientes regulados (hogares) también va a subir, una vez que las distribuidoras liciten sus contratos para comprar electricidad, porque eso se basa en el costo marginal. Se estima que muchos clientes libres rescindirán sus contratos con los grandes generadores térmicos.

—¿Cuál será el impacto para Engie?

Todavía no podemos dar números sobre eso, pero va a ser significativo, porque el impacto en el precio spot seria un aumento, al toque, de US$10 a US$15. Tendríamos que analizar cada contrato para ver si vendemos abajo o arriba de esos precios. Eso hará la diferencia.