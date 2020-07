Este 2020 pintaba que sería un gran año para los Hermanos Yaipén, una de las orquestas icono de la cumbia en el Perú. No solo Walter y Javier cumplían 20 años de trayectoria, sino que sus sucesores en la gestión de la empresa musical Dony y Gianfranco Yaipén preparaban todo para celebrarlo a lo grande. Un disco homenaje con artistas internacionales invitados, conciertos, planes de romper fronteras, inversiones y un impulso a las plataformas digitales eran parte del combo que alistaban para darle un nuevo aire a la orquesta originaria de Monsefú. Pero todo se vio paralizado la segunda semana de marzo, cuando inició la cuarentena en el país y se anunciaba que todo evento masivo estaría prohibidos durante todo el año.

¿Cómo sobrevivir sin conciertos cuando componen el 80% de tus ingresos? Con una canción a pocos días de lanzarse, ¿era el momento de hacerlo? ¿Qué pasará con lo invertido? Esas fueron algunas de las preguntas que rondaron entre la familia Yaipén por esos inciertos días. Gianfranco Yaipén, hijo de Walter y gerente general de la orquesta, sostiene que si bien en un principio se quedaron en shock, luego se dieron cuenta de las alternativas que tenían en las plataformas digitales y para seguir haciendo música a pesar de las limitaciones. En entrevista con Día1, Gianfranco relata lo que vivieron en un inicio, las pérdidas que arrastran y las estrategias que ya implementan para mantener la cumbia más viva que nunca.





- ¿Cómo han sido estos meses sin conciertos para la orquesta? Desde los primeros meses de la cuarentena, el gobierno anunció que no habrían más espectáculos hasta fin de año.

Nos agarró fríos, teníamos varios proyectos encima. Estábamos preparando nuestro nuevo single ‘Déjate querer’ con la banda argentina Agapornis, teníamos presentaciones pauteadas y nos agarró en un momento de inversiones. Nos quedamos en shock porque los artistas nos debemos a los conciertos. Para nosotros este es un momento muy duro. Sabemos que todo lo que significa un espectáculo no es algo que ahorita se va a restablecer, pero hemos tratado de sobrellevar la cuarentena, tratando de que Yaipén siga generando.

- A raíz de esta situación, ¿cómo ha cambiado las proyecciones que tenía la orquesta para este año?

Este 2020 era un año trascendental para la trayectoria de Walter y Javier por los 20 años de la orquesta, y también para mi primo Donny y para mí, que estamos encabezando la empresa desde hace poco. Estábamos dándole a la cumbia un toque más moderno, juvenil y acabábamos de terminar este single, con un videoclip grabado en Argentina (con Agapornis) para expandirnos por ese país, Paraguay, Uruguay. Pero recién lo sacamos hace pocas semanas, un poco temerosos de la reacción del público. Nos animamos y ha cautivado a mucha gente. Creo yo que es uno de los singles más elaborados de Yaipén. El mismo día llegamos al millón de reproducciones en YouTube y fuimos dos veces portadas en Spotify, algo que es muy bueno para un género como el nuestro. Mucho más ahora que los artistas de distintos géneros nos vemos afectados por la misma ola, que es la pandemia.

- ¿Inicialmente para cuándo pensaban realizar el lanzamiento?

Este tema simboliza mucho la juventud dentro de un ambiente de fiesta, por eso era prudente lanzarlo a fines de marzo por ser una temporada de reencuentros en colegios, universidades, pero eso cambió a raíz de la pandemia, que fue declarada aquí en marzo. Estábamos preocupados porque habíamos hecho inversiones grandes para esta producción, además, compramos un bus para todos los músicos de la orquesta, con todos los requerimientos de Walter y Javier, pero que sigue sin estrenar. No hay duda que ha sido un golpe bastante fuerte para toda la industria, nos agarró en un momento de inversiones, que fueron paralizadas por la pandemia.

El videoclip de Hermanos Yaipén y Agapornis supera el millón de visualizaciones en YouTube, según cuenta Gianfranco Yaipén, gerente general de la empresa musical.

- ¿Ahora cuál es el plan para la orquesta Hermanos Yaipén? Durante estos meses de emergencia sanitaria en el mundo, hemos visto artistas de otros géneros que han hecho lanzamientos de discos y canciones a través de plataformas digitales, ¿es una alternativa ante la crisis o es una alternativa real para generar ingresos importantes a futuro?

La decisión que ha tomado Yaipén ahora es valernos de las plataformas digitales: Deezer, Spotify, YouTube, Apple Music, que es la forma que tenemos hoy en día para recaudar ingresos. Quizá no suficientes pero sí para seguir remando y hacer más música. Y sí, en realidad todos los artistas de todos los géneros nos apoyamos en las plataformas digitales, creo que esto no es de ahora. Hace unos 3 años nos vimos aliados a ellas. pero recién le estamos dando un enfoque ordenado. Es más, el año pasado nosotros firmamos un convenio junto a The Orchard y nos abrió prácticamente el mundo para aprovechar las herramientas vigentes y convenios que favorecen al artista. Hoy en día, la preocupación está en no desengancharnos del público, estar vigentes, hacer sonar canciones. Así que todo lo que concierne a digital es muy importante para los artistas.

- Antes de esta pandemia, además de estar presente en las plataformas, lo normal era estrenar un single y realizar conciertos o giras promocionándolo

Sí, siempre es un lanzamiento y una gira, pero ahora no podemos hacer eso, no sabemos hasta cuándo. Hemos tenido postergaciones de shows, pérdidas muy elevadas, si Dios quiere el próximo año tendremos más libertad para realizar un show y Walter y Javier lleguen a romper tarima. Por eso las plataformas digitales son tan importantes. Además, ahora nos preparamos para presentar un nuevo single, ya que felizmente contamos con un ‘home studio’. No nos quedamos cruzados de brazos, seguimos apostando en generar música, a pesar de las pérdidas. Como artistas vamos a seguir transmitiendo música y alegría.

Walter y Javier, fundadores de la orquesta Los Hermanos Yaipén.

- ¿En el ‘home studio’ planean seguir produciendo para lo que resta del año hasta que puedan retomar sus conciertos?

Sí, de hecho para este año teníamos una producción muy grande con nuestros aliados de Sony Music. Era un año en el que queríamos hacerle un homenaje a Walter y Javier por sus 20 años de trayectoria, quienes nos han dado hace poco la batuta a Donny y a mí en la gerencia. Estábamos preparando un disco homenaje para ellos, no te imaginas, con todo, con artistas invitados. Teníamos ‘Déjate querer’ como la primera canción y ahora tenemos el segundo single, que lanzaremos en unos meses para seguir captando nuevos públicos. Más adelante, cuando todo se supere, empezaremos a hacer giras.

INTERNACIONALIZACIÓN E INVERSIONES

- ¿La nueva canción la realizarán como Hermanos Yaipén o será un feat como con Agapornis?

La producción la haremos acompañados con un artista internacional, un ‘feat’. Hoy apostamos por eso porque es la “patadita de la suerte” y nos permite entrar a un nuevo mercado. Como aliados estratégicos podemos romper fronteras y abrir nuevos mercados. El apoyo es fundamental en el ambiente de artistas, entre hermanos musicales.

- ¿La internacionalización es nuevo pilar en la estrategia de la orquesta?

Sí, nuestra internacionalización no había tenido ese enfoque, siempre hemos estado trabajando y hemos compartido escenarios importantes con artistas de talla mundial de distintos géneros. Pero ahora nos estamos codeando para hacer cosas mucho más grandes. Todas nuestras opciones de internacionalización siguen en camino, es una faceta importante para la cumbia. El año pasado fue importante para los artistas nacionales, el Perú quedó muy en alto en el Latin Grammy con Tony Succar como mejor productor y el reconocimiento a Eva Ayllón. Eso hace que volteen a mirarnos.

- Comentaste que este fue el año de las inversiones, ¿cuánto invirtieron en lanzar y grabar el videoclip del nuevo single ‘Déjate querer’?

Un single como el último que hicimos estuvo valorizado de US$40 mil, puede llegar hasta US$50 mil, solo el single, aparte son los viajes, maquetas, composición, salas, transporte de los artistas. Todo para alcanzar el concepto que queríamos lograr, por eso el tema es bueno y el videoclip también. Quizá es uno de los que mejor ha producido la orquesta.

Hermanos Yaipén realizaban entre 28 a 30 conciertos mensuales y podían cobrar entre S/28 mil a S/30 mil en Lima. (Foto: Hermanos Yaipén)

Además de la internacionalización, ¿a qué públicos está apuntando conquistar la orquesta con estas nuevas propuestas musicales?

Walter y Javier Yaipén vienen de hacer una cumbia tradicional, emblemática en el país, pero una de las cosas que me costó más como gerente ha sido impulsar para que hagamos cosas más frescas. Canciones como Que levante la mano, Otra noche sin ti, A llorar a otra parte son canciones que hace 6 o 7 años captó mucho público joven. Hoy en día necesitamos cautivar a otro público juvenil que nos siga también. Ya el otro público está fidelizado, cuando tocamos estas canciones en un show vibra todo el escenario. Ahora nos toca romper fronteras, muchos géneros urbanos lo han hecho con fuerza, hay que ver este mercado de moda, pero sin olvidarnos de nuestra esencia que es la cumbia. Una cumbia moderna. El último concierto grande que hicimos fue el Alternativo en febrero, donde hubo mucho público joven y también estuvo Agua marina, Zaperoko, Tony rosado, entre otros artistas de distintos géneros, frente a un mar humano. Es en esos espacios donde se tiene que seguir posicionando la cumbia. Walter y Javier pusieron la valla muy alta y ahora Dony y yo, quienes asumimos las riendas, tenemos que darle un impulso a todo lo que ellos hicieron, ahora apuntando al nuevo público juvenil. Pero toma su tiempo y también su dinero.

- Así como han participado en festivales como el Alternativo, las orquestas de cumbia han ido ganando más espacios en festivales grandes que inicialmente eran de otros géneros. ¿A qué se debe este crecimiento? ¿La cumbia seguirá ganando terreno en estos formatos?

Yo creo en la masa y el poder que mueve la cumbia. En un fin de semana en una provincia norteña o en Lima norte, teníamos al menos un show de cumbia todas las semanas, sea Hermanos Yaipén u otras orquestas. Y sí, ya era reclamada en festivales como el Vivo x el Rock, donde estuvo Armonía 10 el año pasado, nosotros estuvimos en dos ediciones del Alternativo al lado de grandes artistas de distintos géneros. Que nos inviten hace que nos demos cuenta que todo el trabajo ha valido la pena. Es bueno saber que están respetando y valorando el talento de la cumbia. Nos enorgullece.

CONCIERTOS PARALIZADOS Y PÉRDIDAS

- Este año, sin conciertos desde marzo, es particularmente difícil para la orquesta, ¿cuántos eventos ya programados se cancelaron?¿Algunos de ellos pasarán para el 2021?

Nosotros tenemos un aproximado de 28 a 30 conciertos mensuales, depende del mes festivo. En una noche podemos hacer tres shows por día o hasta 5, sobre todo en Lima. Podemos tocar en Lima norte una hora, en una discoteca en La Molina y en un festival en una noche. De enero a marzo los espectáculos se mueven mucho por las fiestas, por las vacaciones, playazos, etc. Y también en julio. Pero luego llega a pasar esto: la pandemia. Yo que veo prácticamente todo eso, con cabeza fría, considero que esto no es para un tiempito, va a durar hasta mediados del 2021. Hay que ser realistas con todo lo que viene sucediendo en el mundo. Nosotros congregamos a mucha gente, entonces no creo que nos den las facilidades. Pero las pérdidas económicas para nosotros continúan ascendiendo.

- ¿En cuánto calculan que son las pérdidas desde marzo?

Las pérdidas son grandes. Como nosotros trabajamos hasta la segunda mitad de marzo, calculo que hemos perdido el 85% de las ganancias del año. Por ese lado estamos preocupados pero, de otro lado, vemos cómo darle la vuelta con las plataformas digitales, que nos dan presencia y rentabilidad por visualizaciones.

- ¿Hay forma de revertir la situación de alguna forma ¿Han estimado en qué lapso podrían lograrlo?

Para recuperar lo perdido, según los cálculos que tengo y siendo el más optimista, considero que podríamos recuperarlo quizás en el 2023, dado que las pérdidas son muy grandes. Además, no solo se trata de lo que dejamos de ganar, también de lo invertido. Tenemos un bus del año que no hemos podido usar y no usaremos, que es un bien que se devalúa por año. Es un golpe profundo, no solo para nosotros sino para todos los que se dedican a este rubro musical. Walter y Javier nos ha transmitido que no desmayemos en los sueños, que seamos persistentes y eso haremos. El lado positivo es que la familia ha estado junta durante las fechas especiales, cosa que antes era difícil por las giras.

- ¿Cuánto cobraba la orquesta por show?.

Varía mucho. Un show, en Juliaca, por ejemplo, puede costar entre S/45 mil a S/48 mil. Pero en Lima puede estar S/28 mil o S/30 mil, por una razón muy sencilla: sabemos que hay opción de presentarse en más lugares. Con esa posibilidad, esos son los precios. Para los aniversarios sí no solemos cobrar, nos beneficiamos de la venta de bebidas, son eventos en los que buscamos que nos acompañe toda la fanaticada.

STREAMING CRECE, PERO NO COMPENSAN SHOWS

- ¿Cómo se compone la estructura de ingresos económicos de una orquesta? ¿Lo más fuerte son los shows en vivo?

Sí, de todas maneras. Como orquesta, los Hermanos Yaipén nos hemos visto beneficiados por muchos factores, tenemos plataformas digitales, shows en vivo y grabaciones de comerciales. Claro que los shows en vivo representan un 80% de los ingresos. Y las plataformas digitales, hacia las que ingresamos hace tres años, avanzan bien. En un primer momento no se tenía un enfoque claro, pero desde el año pasado lo hemos ordenado y armamos un equipo de márketing enfocado en ellas para ver cuánto monetizábamos. Normalmente, la estructura se compone de un 80% por los contratos de shows en vivo, un 15% por los ingresos a través de plataformas digitales y el resto son los ingresos por las marcas que firman con nosotros. Yo creo que esta composición cambiará y hablaremos de un 70% a 75% de ingresos por shows en vivo porque las plataformas irán creciendo. Es impresionante lo que las plataformas pueden hacer por un artista.

- A raíz de la pandemia, ¿las personas que trabajan con la orquesta (técnicos, músicos), continúan siendo parte de la empresa?

La Orquesta no ha dado de baja a ningún trabajador, ellos han logrado comprender que todas las empresas musicales estamos en esta situación de paralización de shows. Hoy en día hemos podido apoyarlos con canastas y brindarles bonos. No los descuidamos. Al igual que nosotros, ellos están pendientes de cuándo se reactive todo y mientras tanto están realizando actividades externas vinculadas a la música, dictando cursos de canto o desarrollar sus propios negocios hasta que pase la cola. Nuestra prioridad es no alejarnos de la gran familia musical que somos.

Compositor Patrick Romantik, responsable del nuevo éxito musical de Hermanos Yaipén. (Fotos: Difusión)

- ¿Cuántos son en total?

Nosotros somos 15 en escena, pero también están quienes trabajan en oficina, ellos tres siguen trabajando (en casa), ya que se encargan de mover las plataformas digitales, el lanzamiento, el streaming para seguir teniendo a la gente conectada. Mi hermana también, quien se encarga de la administración. En total somos 25 personas, con cuerpo técnico y choferes.

- ¿Los conciertos virtuales son una alternativa para la orquesta?

A pesar de que nos han llamado, todavía no accedemos a shows digitales, ya que es un poco difícil reunir a todos. Javier está en Lima, Dony en Trujillo, estamos separados. Además, ahorita lo más importante es la salud, de eso van a depender estas decisiones. Lo que sí hacemos son transmisiones, a veces mi papá Walter o Javier. Quizás lo evaluaríamos para más adelante, por ahora no es prioridad. Nuestra prioridad hoy es impulsar ‘Déjate querer’ y terminar de afinar la segunda canción para que sea una bomba de la cumbia moderna.