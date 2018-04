Mistura: Primera franquicia saldría del horno el 2019

Por fin, el sueño de Apega de llevar Mistura al mundo se hará realidad a través de la asesoría del grupo Nexo Franquicia.

Así, para el 2019 saldría ya del horno la primera franquicia de la feria gastronómica, estima Bernardo Roca-Rey, presidente de Apega, pues este año se cerrarían algunas negociaciones. Estas duran en promedio seis meses, así el franquiciatario sea una persona natural, una empresa o un gobierno, detalla Fernando López de Castilla, fundador del Grupo Nexo Franquicia.

“Todo el proceso ya ha sido terminado y estamos hoy en capacidad de ofrecer la marca Mistura a nivel global”, revela.

Acota que el proceso de comercialización formal de la franquicia empezará este jueves 19, en paralelo a una conferencia de prensa donde se detallarán las prioridades estratégicas internacionales.

“Una franquicia latinoamericana, técnicamente, debería generar primero cierta masa crítica a nivel regional antes dar un salto más importante. No obstante, por la magnitud y dimensión de lo que representa la franquicia Mistura, me atrevo a decir que vamos a salir de esta regla, ya que el plan de expansión tiene ambiciones globales, no solo regionales”, enfatiza.

DETALLES DE FERIA

Apega y Nexo Franquicia han desarrollado un modelo de negocio en base a un concepto, en el cual habrá tres protagonistas: marcas del país anfitrión, marcas internacionales (incluso fusión con la comida peruana) y marcas peruanas, porque la meta es la transmisión de cultura, no solo a través de la comida, sino de toda industria cultural como textiles, joyas, agro, etcétera. Además, participarán marcas reconocidas como sponsors, señala López de Castilla.

“Según cada ciudad, se hará el acondicionamiento, teniendo en cuenta las características de esta y considerando que Mistura es la suma de una serie de emprendimientos que integran a toda la cadena gastronómica”, precisa Roca-Rey.

Apega decidió franquiciar Mistura en el 2016, pero el proceso de encontrar un socio estratégico demoró el lanzamiento. Ahora tendrán que hilar fino, para elegir a los franquiciatarios adecuados para esta marca país.

EL DATO

► 200 mil dólares será el canon de entrada base por la franquicia maestra. Las regalías (incluida la cuota de publicidad) será de alrededor del 10% sobre las ventas netas. El canon variará según el país y la escalabilidad de la marca.