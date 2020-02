El coronavirus ha encendido las alarmas el sector agroexportador peruano, luego de que la semana pasada ProChile –entidad par de Promperú– diera a conocer que unos 1.500 contenedores de cereza se encontraban retenidos en los puertos chinos y una cantidad similar en tránsito corría el mismo riesgo. ¿Cuáles son los riesgos para las agroexportaciones peruanas a China, un destino que en el 2019 atrapó el 2,6% de los volúmenes comercializados de dichos productos alrededor del mundo?

Según explica Sebastián Osman, country manager de Araya & Cía –estudio de abogados especializados en agroexportación con sedes en Lima y Santiago– el coronavirus está causando dos efectos concretos que amenazan el negocio. Por un lado, hay menos mano de obra en los puertos chinos (porque la gente no va a trabajar), lo que ralentiza la carga y descarga, explica. Por otro, los consumidores están optando por comprar alimentos no perecederos en lugar de peredeceros. “Ese es el principal problema: se reduce la demanda del producto y la gente no quiere importar fruta”, explica.

Un tercer riesgo, apunta Miguel Gálvez, director de la Unidad de Investigación de Negocios de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi), tiene que ver con los problemas de liquidación de los envíos, toda vez que estos se suelen cobrar una vez que el distribuidor logra colocarlos en el mercado. Este proceso suele tardar de 30 y 35 días hasta 60 días, de acuerdo a Osman.

“Como los embarques son a consignación, [...] va a ser complejo (cobrar) para los exportadores peruanos, que han enviado mercadería en esas condiciones”, observa Gálvez y apunta que las zonas más afectadas por la inactividad económica es aquella aledaña de Wuhan, centro del brote del coronavirus. Esta ciudad se ubica a nueve horas en automóvil al Este de Shángai. “Ellos reciben la mercadería y después la liquidan. Es un tema de palabra”, anota.

En ese sentido, Osman recomienda a los exportadores tomar tres medidas ante la necesidad de presentar eventuales reclamos a las empresas navieras: mantener comunicación formal (por escrito) de forma constante con los recibidores; realizar inspecciones de calidad cuando la mercadería llegue a destino; y contratar un inspector independiente (“surveyor”, en inglés), cuyo informe ayuda a activar el seguro que protege los envíos en tránsito y destino.

¿CUÁNTO HA IMPACTO HASTA AHORA?

La problemática logística no es un asunto ajeno para las principales empresas exportadoras peruanas del sector, según informa la consultora de inteligencia comercial Fresh Fruit en su reporte semanal Fresh News de la semana pasada.

De acuerdo al reporte, la gigante logística Maersk – mueve 12 millones de contenedores en los océanos por año– advirtió a los empresarios mediante dos comunicados emitidos este mes que existían dos opciones para enfrentar la actual coyuntura. La primera, reorientar sus envíos a otros destinos. La segunda, pagar un promedio de US$1.000 adicionales por sobrecostos asociados a la permanencia en puerto de contenedores varados y refrigerados. Para Osman, la primera es compleja, pues también supone asumir sobrecostos vinculados a la gestión del contenedor en un nuevo puerto y destino, como los trámites y licencias de exportación.

¿Ha afectado al sector? Según Fresh News, algunos compradores asiáticos han cancelado embarques de exportadores peruanos. Así lo indica el reporte, citando el testimonio de un exportador de uva de mesa y palta. Vale destacar que la temporada de exportación de uva de mesa acaba de concluir en el Perú y la de palta arrancará en abril.

No se observa "mayor impacto" en sus envíos a China a la fecha.

Sobre el también llamado aguacate, Daniel Bustamante, presidente de Prohass (gremio que agrupa a los principales productores y exportadores de la fruta), señala que no observan “mayor impacto”.

“Todavía no. Estamos analizando lo que ha pasado con el SARS (siglas en inglés de “síndrome respiratorio agudo y grave”)" responde aludiendo a la enfermedad que afectó Asia entre el 2002 y el 2004. “¿Cuánto demorará? Esperamos que en abril o antes esté solucionado”, comenta y reconoce la existencia de demoras de desaduanaje en los puertos.

En su caso, Osman apunta que dos clientes exportadores de arándanos le manifestaron su preocupación hace dos semanas. “Tenían barcos yendo a China con exceso de horas de tránsito”. Decían ‘ahora no tengo un problema, pero puede que lo tenga porque el barco se está demorando mucho en puerto y luego voy a tener problemas con la demanda porque los precios están por el suelo’", comenta.

En una gran exportadora de arándanos indicaron a Día1 que “en este minuto” no observan ningún impacto.

De su lado, Gálvez sostiene que en Capechi no tienen conocimiento de containers de productos frescos retenidos en puertos. “La campaña de uva ya había terminado (cuando se dio el brote del coronavirus). Lo que queda son los cítricos, arándano y algunos productos pesqueros congelados. Son todas especulaciones. No conozco casos de recontenedores retenidos", reafirma.

DATO

► Al cierre del 2019, las agroexportaciones peruanas sumaron US$7.462 millones, 6,1% más que en el 2018, según el Ministerio de Agricultura y Riesgo.