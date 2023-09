Mauro Ocampo, CEO de Publicis Groupe en el Perú, sostiene que, en efecto, el arranque del año ha sido lento por la incertidumbre, que genera una sensación de inestabilidad en las empresas y anunciantes, lo que impacta en que restrinjan sus inversiones o se cuestionen si es el momento de invertir o no, lo que tendrá un efecto directo en sus ventas. No obstante, se intenta retomar el ritmo con cierta cautela, aunque sabiendo que no será un año extraordinario para la publicidad, agrega.

Ante este contexto en el que las empresas recortan su inversión para ver cómo recuperar su rentabilidad, las agencias de publicidad apuntan a diversificar y crear nuevos servicios para acompañar a sus clientes en todo el ‘journey’, a fin de no concentrarse en la línea de inversión publicitaria sujeta a recortes sino a brindar soluciones comerciales a los anunciantes para la conversión de la venta con soluciones de data, tecnología y de ‘commerce’. Ese es el caso de Publicis Groupe que este año ha lanzado la división Publicis Commerce.

Mauro Ocampo, CEO de Publicis Groupe Perú, y Franco Parodi, Commerce Lead de Publicis Groupe Perú.

“Los clientes también tienen objetivos financieros día a día. Sabiendo el entorno publicitario donde estamos sujetos a vaivenes de los países, tenemos que diversificar nuestra oferta y complementarla para que los clientes obtengan sus objetivos del año”, asegura Mauro Ocampo, CEO para Publicis Groupe en el Perú.

Esta iniciativa estratégica, explican desde Publicis, tiene como objetivo principal generar experiencias de consumo simples, que promuevan y aceleren el aumento de las ventas de sus clientes. De ese modo, apuntan a ser un aliado estratégico para las compañías que buscan un acompañamiento experto en temas de comercio electrónico, marketing digital y experiencia omnicanal, esto es soluciones comerciales a los anunciantes. Y usando herramientas propias de Business Intelligence, que prioriza las acciones comerciales y de inversión según el potencial que va de cada ‘retailer’, hasta la consultoría en marketplaces, la creación de contenido creativo y la integración del Social Commerce.

Ocampo comenta también que ante el contexto se ha visto un 'challenge' a nivel de precios, lo que de por sí ya es inherente al sector en el Perú en situaciones similares.

¿Qué significa todo esto? Ocampo explica que la apertura de la unidad de Commerce marca un hito importante para Publicis Groupe Perú. “Estamos comprometidos en proporcionar a nuestros clientes soluciones innovadoras y orientadas al cumplimiento de sus objetivos de negocio, sin amarrarnos necesariamente a aspectos publicitarios”, asegura. De esa forma, menciona, los anunciantes buscan que las inversiones tengan un retorno más inmediato, lo que repercute en construir salud en las marcas. “Cuando se voltea a actividades más de e-commerce, estas tienen a redituar mucho más rápido”, afirma. En este aspecto es uno en los que se concentrará Publicis este 2023.

Para Ocampo hay dos formas de acceder a dar el servicio, una es a través de las agencias con algunos de los clientes que manejan sus medios y creatividad. Y la otra es identificar esas necesidades sean o no sus clientes, como una división aparte y transversal, de forma integral, y no como una agencia de publicidad.

“Podemos llevar experiencias a través de dispositivos electrónicos, redes sociales como Meta, TikTok para complementar esta estrategia, o con soluciones enfocadas en las páginas de los ‘retailers’ y los clientes para saber y medir qué aviso funciona, qué convierte y qué no. Así se puede saber qué funciona, qué no y desarrollar un mayor conocimiento en la gestión de canales, no de forma aislada sino en función a una estrategia omnicanal y el potencial de los diferentes puntos de contacto que el consumidor pueda tener”, comenta. Esto permite medir en tiempo real lo que sucede, la reacción a las acciones, promociones del consumidor, la competencia, y sí tomar decisiones en el momento para llevar la acción publicitaria a una acción de compra específica.

Los medios digitales han empezado a atraer a diversas empresas, que hoy anuncian en muchos de ellos para llegar a su público objetivo (Foto: Pixabay)

“En Commerce no lo vamos a ver tanto como repercusión en el topline, pero sí en rentabilidad. Vamos a estar más concentrados en ser más rentables que en modificar un crecimiento dramático en ventas. Este es un foco importante para Publicis, que canaliza el 30% de la inversión publicitaria peruana , tenemos que defender esa posición”, apunta.

¿Cuál será el efecto de este nuevo servicio de Publicis? El ejecutivo indica que aún no hay cifras para compartir pero que dependerá de la agresividad que se le ponga, ya que son metas que no son de corto plazo.