Crecer en la actual coyuntura –donde el consumo se desacelera, las inversiones se frenan, el empleo formal baja su ritmo y nuevos casos de corrupción salen a la luz– es todo un logro. El comercio es de esos pocos sectores de la economía que lograron avanzar en este 2019, aunque muy por debajo de las previsiones iniciales de 3,4%.

Trimestre a trimestre, al igual que los estimados de expansión del PBI, las tasas de crecimiento de este sector se fueron ajustando. Así, mientras la economía peruana cerrará con un aumento de 2,2%, según el último pronóstico del Ministerio de Economía y Finanzas, el comercio (que incluye la venta de autos) lo hará en 2,7%, solo una décima de punto porcentual por encima del 2018, indica César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

Las tasas mejoran si hacemos ‘zoom’ en el comportamiento del ‘retail’ perse, es decir, de las cadenas de supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, grandes almacenes y tiendas especialistas, entre las principales. Estos formatos de enero a setiembre aumentaron 4% y en el consolidado del año la cifra será igual, lo cual refleja una clara desaceleración respecto al pasado periodo en el que se creció 6%, señala el reporte de ‘retail’ del BBVA Research.

Este decrecimiento responde al debilitamiento de los soportes del gasto de las familias. En tanto, el incremento de 4% se sustenta, por el contrario, en la importante expansión de la clase media, en el bono demográfico y del crédito de consumo, explica Peñaranda.

A MENOR ALTURA

Hay formatos que han capitalizado mejor el crecimiento del sector en cuestión como los supermercados y el ‘retail’ farmacéutico, aunque no al nivel del año pasado como lo revelan los reportes financieros de las grandes empresas a setiembre.

Supermercados Peruanos, SPSA –que agrupa a Plaza Vea, Mass, Economax y Vivanda– por ejemplo, muestra un incremento acumulado de 5,2% en sus ventas ‘same store sale, SSS’ (sin considerar nuevas tiendas) versus el 7,9% del 2018. “En Supermercados Peruanos hemos profundizado la estrategia de precios bajos todos los días en vez de promociones. Esta estrategia, y el desarrollo de nuevos formatos, ha permitido incrementar nuestra participación dentro del canal moderno”, asegura su director de márketing, Adelberto Muller.

Intercorp con Plaza Vea le arrebató a Cencosud (Metro/Wong) el primer lugar en el canal de supermercados y, hasta setiembre, Tottus (Falabella) ya le pisaba los talones con un incremento de 2,7%.

Ernesto Aramburú, director gerente de Inversiones y Asesorías Araval, considera que este año Falabella logrará superar a Cencosud, como ya ocurrió en el tercer trimestre.

Las ventas de este útlimo cayeron a setiembre 2,1%, ni los descuentos de hasta 90% en algunos de sus productos los salvaron del descenso. Aseguran que la expansión de las tiendas de conveniencia y el menor número de visitantes a sus locales provocaron este comportamiento negativo.

Por su parte, las ventas de Inkafarma y Mifarma (Intercorp) subieron 3,6% versus el 5,3% del año pasado.

La categoría de tiendas por departamento es quizá el formato que ha tenido menores incrementos. Así, la multitienda Ripley logró al tercer trimestre elevar sus ventas SSS apenas 1,1%, un 2,3% por debajo de los resultados del ejercicio anterior. Falabella en el mismo periodo solo pudo crecer 0,16% y Paris (Cencosud) mejoró su negocio en 3,2% pero las ventas estuvieron lejanas del 16,5% registrado en el 2018.

“Hay una tendencia mundial a que este formato reduzca sus superficies dada la competencia del e-commerce y sus diferentes variables, lo que ha incentivado a que cada cadena refuerce sus ventas ‘on line’ bajo distintas formas y formatos (click & collect, cash & carry, instant checkout y omnicanalidad)”, asevera Aramburú.

Las ventas de las otras marcas de Falabella como Sodimac-Maestro también mejoraron en 2,4%. Estas cadenas de mejoramiento del hogar decidieron apostar por una nueva tienda donde unen sus marcas y lo mejor de la oferta de cada una. Asimismo, Maestro.com.pe se integró al e-commerce de Sodimac, a fin de aprovechar los 36 millones de visitante al año de este último portal.

RECORTE DE MÁRGENES

Lograr el crecimiento orgánico de 4% del sector ‘retail’ no ha sido nada fácil para los ‘retailers’, sostiene César Vargas, especialista del sector y ex gerente general de la cadena Footloose (ex Passarela). “Las empresas para cumplir las metas de venta han tenido que ajustar sus márgenes de rentabilidad; mientras que otras, incluso, se han replegado y cerrado tiendas”, sostiene César Vargas, especialista del sector y ex gerente general de la cadena Footloose.

Con ello concuerda Aldo Casaretto, el gerente general de Crepier dice que este año los ‘retailers’ han tenido que ser más creativos y agresivos para mantener el flujo de visitantes a las tiendas. “Se han sacrificados márgenes para mejorar la conversión dentro del punto de venta”, afirma.

La mayor competencia y el objetivo de tener mejores precios que el canal tradicional también generaron la reducción de márgenes, dice Adelberto Muller.

CENTROS COMERCIALES

La industria de centros comerciales –que alberga a cientos de ‘retailers’– también ha redoblado sus esfuerzos para poder crecer. Esta mostraría en el consolidado del 2019 un incremento de 3% en las ventas SSS, estima Juan José Calle, presidente del directorio de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, Accep.

Aunque, si se consideran las ampliaciones de Plaza San Miguel, de Mall Aventura en Santa Anita y la ciudad de Arequipa y el nuevo centro comercial de la cadena Real Plaza en Puruchuco (Ate) la cifra se eleva entre 6% y 7%, señala el ejecutivo.

Aramburú recuerda que este año también se potenció Qhatu Plaza y se inauguró Paseo Central y Plaza Center en Tumbes (cadena de Intercorp). “Este año se han producido importantes cambios disruptivos en la industria como la compra del Boulevard de Asia por parte de Altas Cumbres (operadores del Jockey Plaza) y la absorción de Megaplaza (antes del grupo Wiese), además de la creación de YOY”, comenta.

Estas movidas y las recientes inversiones en ‘malls’ tendrán un mayor impacto en el crecimiento del sector recién a partir del próximo

CON AMPLIO POTENCIAL

Lo que sí ha crecido rápidamente, supliendo el desarrollo de los supermercados, han sido las tiendas de conveniencia Oxxo, Tambo y Mass. Estas sumaron más de 110 locales en el 2019 e iniciaron operaciones en provincias.

Las ‘fast fashion’ también siguen avanzando y dominando la venta gracias a su mayor rotación y rápido cambio de surtido, haciendo que la decisión de compra se acelere y aumente el número de visitas, dice Ernesto Aramburú.

E-COMMERCE COBRA MAYOR IMPACTO

A diferencia del 2018, este año el canal ‘online’ cobró mayor fuerza e impacto en el ‘retail’ tradicional, asegura César Vargas, especialista del sector.

Tan es así que, el aumento de las ventas del comercio electrónico en 50%, las mayores opciones y los ‘Cyber’ fueron otras de las razones que llevaron a que los márgenes de rentabilidad de las marcas se reduzcan, ya que el internet permite comparar precios y alternativas en pocos segundos. “Hoy, el 76% de las compras son previa consulta y el 24% por impulso. Se estima que los ‘millenials’ hacen sus compras en un 64% vía ‘online’”, señala Ernesto Aramburú, director gerente de Inversiones y Asesorías Araval.

Debido a eventos como el Cybers Days, Cyber Wow, Black Friday, cada vez son más las personas que optan por sumarse al e-Commerce. (Foto: Archivo)

No en vano, cada vez más empresas se han sumado al mundo virtual. Este es el caso de Hiraoka una de las pocas cadenas especialistas en la venta de electrodomésticos que se demoró en dar el salto y del supermercado Metro.

Mientras que otros han ido robusteciendo su oferta como Lumingo, el ‘marketplace’ del grupo El Comercio sumó nuevas categorías ampliando su oferta y Linio. Este último al ser adquirido por Falabella logró mejorar su oferta y servicio, detalla Juan Fernando Villena, gerente general de Pago Efectivo, empresa también del grupo El Comercio. “El grupo Falabella se ha consolidado como el mayor e-commerce en el mercado peruano”, indica Villena.

El otro foco de los retailers ha sido la omnicanalidad. Aquí destacan los esfuerzos también de Falabella con Tottus, que arrancó un proyecto piloto de recojo fuera de sus tiendas en un local en Lince. Mientras que, la cadena de mejoramiento Maestro implementó en uno de sus locales (Surquillo) el recojo en tienda y lo implementará poco a poco en las demás. Los ‘retailers’ menores también están ajustando y mejorando sus procesos. La cadena de zapatos Platanitos, por ejemplo, fue una de las pioneras en establecer otras formas de recojo de productos a través de ‘lockers’.